Alvarado rechaza tesis de “dos almas” dentro del Gobierno y responde por un posible cambio de gabinete

Alvarado negó diferencias en el Ejecutivo luego de la descoordinación entre ministros en el marco de los anuncios por el Plan de Reconstrucción.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, negó la existencia de una fragmentación dentro del Gobierno, en medio de los cuestionamientos que han surgido desde el oficialismo y la oposición por diferencias entre ministros.

En conversación con el programa de TVN, Estado Nacional, el secretario de Estado abordó los dichos del senador Diego Ibáñez (FA), quien planteó que dentro del Ejecutivo hay “dos almas”, donde Alvarado y José García Ruminot representaría una más cercana al diálogo, y otra más reacia a negociar, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Esto, en el marco del choque de versiones de los ministros por la gratuidad en la Megarreforma del presidente José Antonio Kast.

Bajo este contexto, el titular del Interior desestimó esta tesis y afirmó que todos los miembros del gabinete siguen la misma línea de acción. “Todos los ministros de Estado, por las funciones y naturaleza de su cargo, están disponibles para conversar y dialogar”, aseveró.

De acuerdo a Alvarado, “lo que trata de hacer siempre una oposición es buscar eventuales diferencias para tratar de generar un problema o una dificultad donde no existe“, dijo sobre las versiones sobre eventuales tensiones internas.

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado reiteró que hay coordinación en el Gobierno y todas las determinaciones se adoptan de manera colectiva. “No hay dos almas. Son caricaturas que al final dan para páginas y comentarios en los diarios o en la televisión, pero en definitiva el Gobierno es uno solo”, expresó.

Ministro Alvarado abordó un eventual cambio de gabinete

Por otro lado, el ministro Alvarado descartó que el presidente Kast se encuentre evaluando un cambio de gabinete, en el marco de las críticas al manejo comunicacional y la caída en las encuestas.

“Yo creo que estamos bastante lejos de aquello”, expuso, añadiendo que “si ha existido alguna dificultad, algún error, obviamente la naturaleza humana es así, nos equivocamos, se pueden corregir”.

Para cerrar, el jefe de gabinete manifestó que “los ministros sabemos la fecha en que nos nombran y no sabemos la fecha en que dejamos de servir”.