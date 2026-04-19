Pulso Ciudadano: apoyo al Gobierno de Kast continúa cayendo y desaprobación aumenta cuatro puntos

La encuesta también abordó la evaluación de la ciudadanía al gabinete, donde el mejor posicionado es Poduje y la peor es Sedini.

La encuesta Pulso Ciudadano dio a conocer este domingo su última medición sobre la evaluación que la ciudadanía le está realizando al Gobierno de José Antonio Kast.

En términos generales, la aprobación de Kast continúa cayendo y esta semana se ubicó en 33,3%, disminuyendo 1,4% en comparación con el último sondeo. En contraparte, la desaprobación alcanzó el 53,3%, aumentando más de cuatro puntos, mientras que el 13,4% afirma que “no sabe” cómo evaluarlo.

Respecto a la evaluación del gabinete de la actual administración, su aprobación se situó en un 27% y su desaprobación fue del 59,5%, alcanzando el nivel más alto desde el inicio de la gestión.

En este marco, los ministros mejor evaluados son: Iván Poduje, de Vivienda (46,4% evaluación positiva); Claudio Alvarado, del Interior (45,7%) y Catalina Parot, de Bienes Nacionales (40%).

Por su parte, los secretarios de Estado peor evaluados son: Mara Sedini, vocera de Gobierno (49,7% evaluación negativa); Jorge Quiroz, de Hacienda (43,7%) y María Paz Arzola, de Educación (40,2%).

Pulso Ciudadano: Polémica por almuerzo en La Moneda y percepción sobre Plan de Reconstrucción de Kast

El sondeo también abordó el almuerzo que el presidente organizó en La Moneda, donde invitó a sus ex compañeros de universidad. Un 46,5% de las personas consideró el hecho mayoritariamente “grave”, 31,8% “poco grave o no es grave” y 21,7% “ni grave ni no grave”.

Sobre el Plan de Reconstrucción, cuyo proyecto contempla modificaciones en impuestos e inversión, un 35,4% está en contra de este tipo de normas, un 32,7% a favor y un 31,8% ni a favor ni en contra.

En este marco, un 55,6% de los encuestados vio, escuchó o “leyó el mensaje” de la cadena nacional del pasado miércoles, donde Kast anunció la iniciativa. De esta cifra, el 40,5% considera que las medidas son “muy buenas o buenas”, un 31% “regular” y un 28,5% “malas o muy malas”.