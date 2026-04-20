Hasta qué hora lloverá este lunes en la Región Metropolitana: Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva

En tanto, el Sernageomin indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada en la precordillera y cordillera.

Tal como se anticipó, este lunes 20 de abril amaneció con lluvia en distintas zonas de la Región Metropolitana, por lo que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas.

De acuerdo con lo previsto por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta jornada Santiago amaneció con cielos nublados y precipitaciones en algunos sectores.

El reporte apunta que en Santiago Centro la lluvia de leve intensidad se mantendría hasta cerca del mediodía.

En Santiago Oriente y la zona precordillerana de la capital se prevé que las precipitaciones presenten mayor intensidad y podrían prolongarse hasta las 20:00 horas.

La alerta de Senapred por la lluvia en la RM

A raíz de lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por el evento meteorológico en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Posteriormente, la misma entidad incorporó la variable de tormentas eléctricas a las informadas con anterioridad.

En concreto, la alerta rige para las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal.