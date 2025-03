“Lo de Sinner y Jarry no se puede comparar”: presidente de Agencia Antidopaje explicó las razones de la breve suspensión al N°1 del mundo

3 de Marzo de 2025

El presidente de la WADA abordó la similitud de los casos de Sinner y Jarry, y detalló las razones detrás del acuerdo con el italiano para su breve suspensión.

A comienzos de febrero estalló una gran polémica en el tenis mundial, luego de que se diera a conocer la breve suspensión por dopaje al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, después de que llegara a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje.

Bajo este contexto, diversos tenistas salieron a criticar la decisión, acusando un trato privilegiado hacia Sinner, considerando que las sanciones por este tipo de situaciones suelen ser bastante extensas. Uno de ellos fue Nicolás Jarry, quien hace unas semanas sostuvo que “hay muchísimos casos en los que pasa eso, incluyendo el mío. Y si es así de simple, solo tener tres meses, deberían dárselos a todo el mundo. Es un trago amargo”.

Lo anterior, recordando el drástico castigo que sufrió, cuando estuvo suspendido por 11 meses y volvió al circuito sin ranking.

Teniendo en cuenta esto, el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), Witold Bańka, abordó toda esta polémica y se refirió a los casos de Jarry y Sinner en conversación con La Tercera.

“Lo de Sinner y Jarry son casos diferentes”

“Según las reglas anteriores, un caso como este habría resultado en una sanción de uno o dos años. Pero después de una investigación y análisis exhaustivos, concluimos que no hubo dopaje intencional; fue una contaminación. Una sanción de uno o dos años sería demasiado y no sería justa. Por eso, estamos revisando el Código Mundial Antidopaje para ser más flexibles y no castigar a atletas inocentes“, partió diciendo al citado medio.

Con respecto a este caso y al de Nicolás Jarry, que también fue por contaminación y se estableció que no hubo culpa, aunque sí negligencia, Witold contestó: “Lo de Sinner y Jarry no se puede comparar; son casos diferentes. Es como los delitos, el alcance de las sanciones es bastante amplio, por lo que no se puede decir que este deportista haya tenido un caso muy similar“.

A lo que añadió: “En la comunidad antidopaje evaluamos cada caso de manera distinta y lo tratamos de manera individual

“En el caso del señor Sinner, no hubo dopaje intencional, no había evidencia de que hubiera consumido esa sustancia. Todas las pruebas presentadas por él y su equipo se confirmaron como pruebas creíbles. Hicimos una investigación exhaustiva, analizamos sus muestras, como dije, de 12 meses atrás, y al final decidimos que sancionarlo durante tres meses es razonable de acuerdo a las reglas del nuevo Código Mundial Antidopaje, que serán vinculantes”, cerró el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje.

La fecha en que vuelve Jannik Sinner al circuito ATP

La sanción de tres meses contra Jannik Sinner empezó a regir el 9 de febrero, por lo que el italiano podría volver el 4 de mayo de este año (cumplió cuatro días durante la investigación). De esta forma, volverá a competir en el Masters 1000 de Roma, que inicia el 7 de dicho mes, y no se perderá ningún Grand Slam.