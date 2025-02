Las razones de Nicolás Jarry y Tomás Barrios para bajarse del Masters 1000 de Indian Wells

Actualizado el 28 de Febrero de 2025

Jarry y Barrios tomaron una tajante decisión tras quedar eliminados del Chile Open.

Continúan las malas noticias en el tenis nacional, luego de que los cuatro representantes nacionales dijeran adiós tempranamente del Chile Open. En las últimas horas, se dio a conocer que Nicolás Jarry y Tomás Barrios decidieron bajarse del Masters 1000 de Indian Wells, certamen que marca el inicio de la temporada de cemento.

El nieto de Jaime Fillol se encontraba instalado en el cuadro principal del campeonato estadounidense, mientras que el chillanejo estaba inscrito en la qualy, en la cual iba a luchar por uno de los 12 cupos que entrega esta fase al main draw.

Los motivos de Nicolás Jarry y Tomás Barrios para bajarse del Masters 1000 de Indian Wells

Nicolás Jarry tomó esta decisión producto de una lesión que sufrió en el partido ante Camilo Ugo Carabelli en la primera ronda del ATP 250 de Santiago. “Durante el partido martes me fracturé el dedo meñique del pie de derecho. No lo noté hasta la mañana del miércoles”, explicó a través de una declaración pública.

A lo que agregó: “Tras consultar con mis médicos, tengo que mantener reposo total por lo que no podré jugar en Indian Wells”.

“Me da mucha pena no poder jugar allí por que me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor, pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantía”, lamentó la segunda raqueta nacional.

Considerando lo anterior, también quedaría en duda la presencia de la Torre en el Masters de Miami, en donde defiende cuartos de final.

Por otra parte, Tomás Barrios tras su eliminación en el dobles del Chile Open, explicó que va a descansar antes de disputar los Challenger de Santiago y Paraguay.

“Tengo mucho por mejorar todavía, estoy mejor físicamente, y no he tenido molestias grandes. Por eso, no iré a Indian Wells, para descansar un poco y entrenar para lo que queda. El año pasado estuve lesionado varios meses“, comunicó el chillanejo.