Enorme suspensión de partidos y estadios cerrados: el complejo panorama que tiene en jaque al fútbol chileno

14 de Marzo de 2025

El fútbol chileno enfrenta un complejo escenario, donde problemas administrativos y la escasez de estadios han desencadenado en una seguidilla de suspensiones.

Un inicio turbulento ha tenido el fútbol chileno este 2025, donde la suspensión de partidos, la escasez de estadios y conflictos administrativos han marcado los primeros meses de la temporada, lo cual deja en evidencia la crisis que enfrenta el balompié nacional.

El año comenzó con un duro revés para la ANFP, que vio como se tuvo que suspender el partido que iniciaría la temporada: la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile. Después de que las autoridades regionales rechazaran diversos estadios para albergar el encuentro, este quedó postergado hasta por lo menos a mediados de año.

Los 11 partidos que se han suspendido en el fútbol chileno este 2025

En la Liga de Primera sigue la misma tónica. Esta semana se suspendió el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, el cual no se pudo llevar a cabo por falta de estadio. Un problema similar obligó a postergar el duelo entre Unión Española y la U de Chile, debido que el Estadio Santa Laura no fue habilitado producto del mal estado de la cancha y por trabajos en la instalación de iluminarias.

La Copa Chile no se queda atrás, puesto que en solo tres fechas se han tenido que postergar cuatro partidos. Uno de los clubes que ha sufrido con lo anterior ha sido Deportes Concepción, que aún no ha podido debutar en el certamen por el lío entre la ANFP y Melipilla, el cual significó el ascenso al cuadro lila. Por problemas de calendario todavía no pueden jugar sus partidos frente a Unión Española, Audax Italiano y Palestino.

Por otra parte, la Segunda División Profesional también ha sufrido con la reprogramación de partidos. Lo anterior, debido a que Barnechea renunció a participar luego de que el Tribunal de Disciplina los sancionara con la resta de 16 puntos.

Esto ha provocado la suspensión de sus duelos contra Real San Joaquín, Rengo y Brujas de Salamanca, sin una resolución sobre su reemplazo en la categoría. Sumado a ello, el encuentro entre Concón National y General Velásquez también se postergó por incertidumbre reglamentaria.

De todos los encuentros que se han suspendido, solamente se ha podido disputar uno: el de Santiago Morning vs. Deportes Recoleta por Copa Chile. Mientras que el resto de los compromisos siguen sin solución.

La escasez de estadios que golpea al fútbol chileno

Una de las razones que han gatillado en la reprogramación de partidos en las diferentes categorías del fútbol chileno tiene que ver con los pocos estadios disponibles en nuestro país.

El Santa Laura, que suele ser “comodín” de diversos clubes para albergar sus partidos en la Región Metropolitana, está inutilizable por el pésimo estado de la cancha y los trabajos en las luminarias. Bajo este contexto, la empresa de mantención del terreno de juego han encendido las alarmas puesto que los plazos de recuperación se podrían extender hasta casi dos meses.

Al recinto de Independencia se suman varios estadios que no están disponibles, tales como: el Estadio Nacional, San Carlos de Apoquindo (Claro Arena), Elías Figueroa de Valparaíso, El Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca y La Granja de Curicó.

Tras el fallido concierto de Shakira, el Estadio Nacional se encuentra en proceso de resiembra y se están maximizando los esfuerzos para que esté en buen estado para recibir el duelo de Chile vs Ecuador por Eliminatorias, el cual se va a jugar el próximo martes 25 de marzo.

Remodelaciones y sedes mundialistas

En el caso del Claro Arena, está cerrado desde el 2022 y se encuentra en la etapa final de la construcción, cuyo plazo de apertura sería recién en julio de este año luego de tener un retraso considerable en las obras.

A este contexto hay que sumar que Chile será sede del Mundial Sub 20 2025, por lo que el Estadio Elías Figueroa, El Teniente y el Fiscal de Talca se encuentran cerrados debido a las obras que se desarrollan con respecto a infraestructura, seguridad y terreno de juego. Por ello, Santiago Wanderers ha jugado de local en Quillota, O’Higgins en San Fernando y Rangers en Linares.

Mientras que en el Estadio La Granja se están realizando trabajos de remodelación y mejoramiento de infraestructura. En estas obras se contempla un aumento de capacidad de 8 mil a 12 mil espectadores.

Por otro lado, estadios como el de La Cisterna o La Pintana, no cuentan con autorización para albergar duelos de alto riesgo en caso de que la U o la UC lo requieran. Con respecto al Estadio Monumental, es muy difícil que Colo Colo se lo facilite a la UC o a los Azules.

Un caso aparte es el Estadio Bicentenario de La Florida, ya que a pesar de que se encuentra disponible, el recinto es ocupado por la comuna en la realización de diferentes actividades y conciertos, lo cual ha impedido a otros equipos ejercer la localía allí.