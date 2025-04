VIDEO – Polémica en el fútbol argentino: la coima que recibió el presidente de San Lorenzo y que involucró a un funcionario de gobierno

Presidente de San Lorenzo es captado recibiendo coimas

El club San Lorenzo de Almagro vive unos días turbulentos. Tras la muerte del papa Francisco, hincha profeso del Cuervo, el presidente del club, Marcelo Moretti, enfrenta una dura acusación luego de revelarse un video de cámara oculta donde se le ve recibiendo dinero para que un juvenil ascienda al primer equipo.

Fue el Canal 9 de Buenos Aires que emitió el registro que data de mayo de 2024, donde se le ve recibiendo 25 mil dólares en efectivo de manos de la madre de un juvenil para que sea fichado.

“Los chicos me dijeron, o no sé quién, algo de 25.000 dólares“, dice la madre del jugador a Moretti, en un diálogo grabado ocultamente. “Sí, 25.000 o 30.000. Hace una cosa, para que los tipos vean… También es chocante decir yo, el presidente”, responde el presidente del club, a lo que rápidamente la mujer contesta: “No, no es chocante para mí”.

Luego, la madre del juvenil se desentiende de lo que el mandatario decida hacer con el dinero: “Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa. No es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?”.

Moretti, por su parte, quería la totalidad del dinero: “25 mil”. “Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?”, replicó la madre, recibiendo nuevamente una insistencia del presidente a recibir el monto completo. “Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo“, sentenció la mujer.

El funcionario de gobierno involucrado

Tras esa primera charla, el reportaje luego muestra una reunión grabada entre la madre del jugador y el presidente de San Lorenzo. En esa instancia, la mujer le pasa 20 mil dólares a Moretti instándole a contar el fardo de billetes. Él, confiado, desestima la petición y los guarda directamente en el bolsillo de su traje de vestir.

Junto al presidente del club de Boedo aparece un funcionario de tercera línea de la Jefatura de Gabinete, llamado Francisco Sánchez Gamino, quien se desempeñaba como director de Estudios para el Desarrollo Nacional de Argentina. Según reportó Infobae, esta persona fue despedido esta madrugada, a pocas horas después de haberse conocido el video.

Finalmente, se muestra un segundo video de otra reunión. Reunidos en lo que parece ser la misma sala de las oficinas del club, el presidente del Cuervo recibe los cinco mil dólares restantes de la mujer quien le dice: “Bueno, acá está lo que faltaba. Escuchá, revísalos porque el otro día hubo unos oxidados y no se qué”. Moretti le responde: “Está bien, yo confío”.

A pesar de haber dado entrevistas hace solo un día tras la muerte del Papa Francisco, hoy hay hermetismo en San Lorenzo.