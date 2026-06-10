Designación de James Sinclair como embajador en la Santa Sede desata molestia en el PS

Al diplomático se le acusa de haber contribuido a la quema de archivos de la CNI.

Fue anunciada la semana pasada su designación como embajador en la Santa Sede y su presencia en el comando de José Antonio Kast era conocida desde tiempos de campaña, pero en el Partido Socialista emplazaron esta jornada al mandatario a dar explicaciones por James Sinclair.

El diplomático chileno se desempeñó como embajador de Indonesia bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también fue director de protocolo de Sebastián Piñera en 2018. Antes de este último hito, había sido designado embajador de Austria durante el mandato de Michelle Bachelet, pero su nombramiento tuvo que ser revertido luego de que una investigación periodística lo vinculara a la quema de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Fue este antecedente en la trayectoria de Sinclair, quien es hijo del exvicecomandante en jefe del Ejército, Santiago, Sinclair, los que hicieron a los senadores del PS pedir “una explicación clara por parte del Gobierno”.

“Corresponde preguntarse por qué el Gobierno de José Antonio Kast estima que esta designación contribuiría a fortalecer la imagen internacional de Chile y a representar adecuadamente los valores democráticos que el país ha promovido, especialmente en materia de derechos humanos.Esta nominación adquiere una especial gravedad por tratarse de la representación de Chile ante la Santa Sede. No se trata de un destino diplomático cualquiera, sino de un espacio estrechamente vinculado a la defensa de la dignidad humana, la memoria, la justicia y los valores éticos universales“, manifestaron.

“Por ello, creemos que el Gobierno debe actuar con total transparencia y entregar una explicación política clara respecto de esta nominación. La representación diplomática de Chile exige no solo capacidades profesionales, sino también trayectorias que fortalezcan la credibilidad del país ante la comunidad internacional”, instaron.