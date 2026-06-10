Balotaje en Perú: en qué ciudades de Chile se impuso Keiko y en cuáles ganó Sánchez

El recuento de más de un 90% de los sufragios emitidos por ciudadanos peruanos en nuestro país muestra que el 58,8% se inclinó por la candidata de Fuerza Popular y un 41,2% por el postulante de Juntos por el Perú.

AGENCIA UNO.

A menos de 6.000 votos se redujo la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasadas las 14 horas de Chile, de acuerdo con el conteo del 97,8% de los sufragios en el balotaje, según reveló la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De esta forma, la candidata presidencial de Fuerza Popular logró acortar significativamente la ventaja que logró en algún momento el postulante de Juntos por el Perú, en buena medida debido al triunfo de la hija de Alberto Fujimori en las mesas constituidas en el extranjero, entre otras en Chile.

Cuando resta menos del 10% en el recuento de los votos de los peruanos en nuestro país, ONPE reveló que Fujimori aventaja por más de 7.000 votos a Sánchez.

Según los resultados oficiales publicados por la ONPE, con el 90,4% de las actas emitidas en Chile contabilizadas, Keiko se impone con el 58,8% de los votos válidamente emitidos (26.105), versus el 41,2% obtenido por su oponente (18.274).

Resultados en Chile del balotaje entre Keiko y Sánchez

Fueron cerca de 50.000 los peruanos que acudieron a los centros de votación dispuestos para el balotaje en siete ciudades de Chile: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Santiago, Valparaíso y Concepción.

Entre estas, Sánchez se impuso en Arica (66,5%), Antofagasta (50,8%) y Copiapó (50,3%), en tanto que Fujimori logró la mayoría en Concepción (65,6%), Iquique (87,5%) y Valparaíso (64,5), además de Santiago.

En el caso de la capital, donde participaron más de 35.000 personas y con el 89,9% de las actas escrutadas, el triunfo fue para Keiko Fujimori, con 19.913 votos (61,4%), mientras que Sánchez reunió 12.521 sufragios, correspondientes a un 38,6%.

Por otra parte, con el 67,6% de las actas provenientes del exterior ya escrutadas, los peruanos residentes en el extranjero se están inclinando por Keiko Fujimori, con el 62,5% de los votos (132.173), mientras que Roberto Sánchez registra un 37,5% (79.451 votos).