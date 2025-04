Quién es Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona acusado de falsificar informe y mentir sobre su operación

Leopoldo Luque, el médico acusado de mentir en el informe de la última operación de Maradona

El médico de cabecera de Diego Maradona, Leopoldo Luque, falsificó un informe y decidió mentir registrando que había sido la última operación del astro argentino. Así lo relató el cirujano Rodolfo Benvenuti durante la audiencia del jueves por el juicio de la muerte del fallecido futbolista.

Benvenuti indicó que había sido convocado por el ex abogado e íntimo amigo del ex futbolista, Víctor Stinfale, con el motivo de que evaluara si Luque era el indicado o no para operar a Maradona del hematoma subdural en la cabeza por el que fue intervenido el 3 de noviembre de 2020, tres semanas antes de su muerte.

El cirujano, en ese entonces, consideró que Luque, neurocirujano pero dedicado a operaciones de espalda, “no estaba a la altura” para intervenir al astro argentino. La decisión fue respaldada por las hijas de Maradona, según el relato de Benvenuti.

“Se dio una situación bastante tensa sobre quién operaba a Diego Maradona. Stinfale tuvo un cruce fuerte con Luque. Un cruce fuerte, fuerte, porque Luque insistía con que lo iba a operar él“, narró el médico.

“Luque llegó a decirle a Stinfale que le estaba quitando la oportunidad de su vida“, agregó. Luego de que se confirmara que no realizaría la intervención “entró en una especie de crisis emocional, lo superó todo lo que estaba viviendo, se puso a llorar“

“Luque accedió a no operar a Maradona cuando Stinfale le dijo que a él no le importaba si él ponía su nombre en la cirugía, lo que a él le importaba era que a Diego lo operara el mejor“, explicó Benvenuti. “Ahí fue cuando salió el informe y Luque salió como primer cirujano”.

La relación de Leopoldo Luque con Maradona

Leopoldo Luque, acusado de falsificar un informe y mentir sobre la última operación del 10, era el médico de Diego Armando Maradona desde 2016. Se decía que era una de las personas que más escuchaba el ídolo argentino de su círculo interno, a veces incluso más que sus propia pareja o hijas.

“No lo podíamos creer. ¿Qué Diego? ¿Diego Maradona?, preguntábamos. Hasta el día que tuvimos que ir a verlo no contamos nada, por las dudas. La noche anterior no dormimos, antes de llegar tuvimos que tomar un miorrelajante, porque estábamos muy nerviosos”, dijo Luque sobre el día que lo contactaron para convertirse en el médico de cabecera de Maradona, en conversación con Clarín.

Luque fue uno de los grandes responsables en que el ex futbolista volviera a Argentina en medio de su aventura como entrenador de los Dorados de Sinaloa de México.

Actualmente es acusado de homicidio simple con dolo eventual junto a otros siete integrantes del cuerpo médico que trató en sus últimos años a Maradona.