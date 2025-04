VIDEO – “Al principió me incomodó”: la reacción de Carlos Palacios a la imitación de Stefan Kramer y el recado que le envió

Revisa la imitación que le hizo Kramer y el mensaje que le envió el futbolista de Boca Juniors, quien no se puso nervioso para confesar cómo se tomó la parodia.

Carlos Palacios. Instagram.

El futbolista chileno Carlos Palacios pasa por un gran momento en Argentina defendiendo la camiseta de Boca Juniors, situación por la cual ha ganado notoriedad en el último tiempo, siendo querido por la hinchada xeneize.

Además de su calidad futbolística, ha llamado la atención por su carisma tanto dentro como fuera de la cancha. Producto de lo anterior, el reconocido imitador, Stefan Kramer, vio en él la creación de un nuevo personaje, que rápidamente se viralizó a través de redes sociales.

Bajo este contexto, Carlos Palacios se refirió a la imitación que le hizo Kramer, asegurando que en un principio no le agradó mucho.

La reacción de Carlos Palacios tras ser imitado por Stefan Kramer

“Un compañero me lo mostró primero y ahí igual dije se presta para el show. En su momento me incomodó y me dio un poco de rechazo“, partió diciendo en conversación con Meganoticias.

Sin embargo, el volante de Boca Juniors expuso que con el paso de los días cambió su percepción. “Hablando con amigos, me mandaban los videos y me reía. Después, ya lo tomé con humor“, dijo.

A lo que añadió: “También es algo inesperado. Kramer imita a los mejores y es el mejor imitando. Me acuerdo cuando lo veía cuando era chico, ahí me agarró risa y no pasa nada”.

Por otro lado, el futbolista reveló la forma en que se difundió el video dentro del camarín de Boca Juniors. “Lo tenían en el camarín. No me decían nada, pero lo tenían puesto, lo estaban viendo y salía en TikTok, en todos lados. Algunos (en Boca) lo conocían, otros no. Les conté que también había imitado a Gary, entonces ahí empezaron a reírse todos“, expresó.

En este sentido, Carlos Palacios destacó que el hecho de que Stefan Kramer lo haya imitado, “son historias para contar, que el mejor imitador de Chile te imite, son anécdotas que te quedan. Siento que no lo hizo con ninguna maldad ni mala intención y obviamente me reía”.

Para cerrar, el volante le envió un recado al artista nacional: “Cuando estaba en Chile pensaba escribirle ya que me imitaste, regálame una entrada para ir a ver tu show. Cuando tenga un show, que me invite”, concluyó.