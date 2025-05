Universidad de Chile vs Estudiantes: a qué hora y dónde ver en vivo el partido por TV y streaming

Universidad de Chile recibe a Estudiantes

Universidad de Chile se prepara para recibir este miércoles a Estudiantes de La Plata en el Estadio Nacional por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025. Los azules son líderes del grupo A y una victoria ante los trasandinos los podría dejar con un pie adentro de los octavos de final de la competición continental.

El conjunto laico presenta una baja sensible con Charles Aránguiz, quien sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo y no estará disponible para enfrentar al equipo argentino. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Álvarez viven un presente dulce. En abril no conocieron de derrotas, con seis triunfos y un empate.

El Pincha, por otro lado, no se encuentra en su mejor momento. Los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de caer 4-0 ante Argentinos Juniors en la Liga Profesional Argentina y no ganan un partido en la competición desde el 1 de marzo. En Copa Libertadores su presente es distinto, marchando segundo de su grupo tras ganarle a Botafogo y Carabobo, y caer ante Universidad de Chile.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Universidad de Chile vs Estudiantes por Copa Libertadores

El partido de Universidad de Chile vs Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores se disputará este miércoles 7 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El duelo que podría dejar los octavos de final a tiro de cañón para la U será transmitido en TV por cable a través de ESPN Premium. Por otra parte, en streaming estará disponible en la plataforma Disney+.

La formación probable de la U

Gustavo Álvarez, el entrenador de los azules, mantendría el esquema que le ha dado resultado los últimos partidos, con un 3-5-2, con la baja forzada de Charles Aránguiz.

De tal forma, el Romántico Viajero formaría con: Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Gonzalo Montes, Matías Sepúlveda en el mediocampo con Israel Poblete un poco más adelante; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en delantera.