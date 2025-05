Vuelve Franco Colapinto a la Fórmula 1: el carismático piloto argentino y su polémico historial

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (21) regresa a la Fórmula 1. El ansiado retorno que esperaban los trasandinos será a partir del Gran Premio de Emilia Romaña del domingo 18 de mayo, cuando tomará el volante de uno de los dos autos de la escudería Alpine en reemplazo de Jack Doohan.

Ya se había estrenado la temporada pasada bajo la escudería Williams, donde tuvo sus primeras andanzas en la principal competición de automovilismo internacional. Disputando las últimas nueve fechas, el argentino logró sumar cinco puntos, caracterizándose por su carisma frente a las cámaras y a través de sus redes sociales.

Desde antes de su ascenso a la F1 que el piloto decía lo que sentía sin pelos en la lengua. “Espero que se haya roto el motor porque el motor es bastante malo”, dijo en declaración a ESPN en 2024 cuando tuvo que abandonar una carrera de Fórmula 2. “Debe ser el sensor. Tiene mil sensores. Y es una verg… Se rompe cada dos por tres y a varios pilotos ya le ha pasado en la temporada”.

Tras quedarse sin asiento a finales del año pasado, hubo múltiples veces en que se le relacionó con Red Bull antes de firmar con el constructor francés, su equipo actual. En una entrevista con Nude Project, desveló sus sensaciones al respecto: “Yo soy piloto de Alpine y tengo contrato con ellos. Estoy trabajando con Alpine y espero tener una oportunidad en ese equipo. Hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme. Si se durmieron los otros boludos, ahora es tarde. En la Fórmula 1 nadie dice la verdad”.

Asimismo, Alpine le prohibió hablar con los medios a principio de temporada ya que le generaba problemas comunicacionales, una situación que arrastraba desde Williams.

Una actitud que le valió celebraciones en su país natal. “El argentino es muy intenso. Es muy, muy fanático y ama mucho el deporte“, agregó. Sin embargo, le ha pasado la cuenta en alguna ocasión.

La polémica con Uruguay

En la misma entrevista antes mencionada, Colapinto se refirió a Uruguay y terminó siendo acusado de mirar en menos a los orientales. “Me encanta Uruguay, pero la realidad es que allá viven más argentinos que uruguayos. Son muy pocos. Es como una provincia de Argentina“, comenzó.

“Son como parte de Argentina. Cavani está jugando en Boca Juniors y el tipo es argentino, habla como argentino, todo es argentino. Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros“, sentenció el piloto. “Bien Uruguay igual, eh. Pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto (sic), se copiaron todo“.

Rápidamente tuvo que salir a pedir disculpas a través de su cuenta de X: “Quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda. Era un podcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo“.

Guste o no, el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 parece ser bajo la misma línea. Picante, transgresor y sin eufemismos, una actitud que le ha conseguido una fanaticada importante, pero que ha sabido sacar ronchas en el mundo del automovilismo.