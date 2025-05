Jorge Almirón rompió el silencio tras apriete de hinchas de Colo Colo y explicó polémica reunión en el Monumental: “La gente estaba exaltada”

Jorge Almirón en Colo Colo. Agencia Uno.

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, reconoció ser parte de la polémica reunión secreta que tuvieron barristas del club con el plantel y cuerpo técnico de los Albos.

Dicho encuentro se llevó a cabo el domingo 11 de mayo en las instalaciones del Estadio Monumental, un días después de ser eliminados de Copa Chile tras caer por 4-1 ante Deportes Limache.

En la conferencia de prensa previo al crucial partido de Copa Libertadores contra Racing en Argentina, Jorge Almirón rompió el silencio y entregó detalles de la reunión. “El domingo era el Día de la Madre, había mucha gente del club. Terminamos el entrenamiento y algunos hinchas quisieron hablar con los jugadores. Expresaron su sentir. Yo conozco a algunos, son mis vecinos. Yo simplemente los escuché“, partió diciendo.

A lo que agregó: “Eso fue una reunión con algunos hinchas que como digo yo son como mis vecinos que hablamos todos los días, fue una charla que escuchamos y que no pasó a mayores“.

Qué dijo Jorge Almirón por el “apriete” que sufrió tras la eliminación de Colo Colo en Copa Chile

Por otro lado, el entrenador de Colo Colo se refirió al “apretón” que le realizaron los hinchas del Cacique cuando iba a bordo de su vehículo, a solo horas de ser eliminados de la Copa Chile.

“Uno viene de perder un partido, que fue dura la derrota, y la gente está exaltada, quería explicaciones. Yo tenía un grupo de jugadores adelante que cambió el semáforo y se fueron, yo me paré a escuchar. Es normal, no fue apriete, no lo considero así. Me hablaron con respeto“, aseguró.

“No sabía que estaba el video, los escuché y qué explicaciones podría dar… Agaché la cabeza y escuché como cualquiera haría. No hubo provocación ni insultos; sigo pensando que la gente me tiene mucho cariño y que siguen estando en los malos momentos“, cerró Jorge Almirón.