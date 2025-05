Mayne-Nicholls desnuda el actuar del bloque Vial contra Mosa en ByN: “Lo bombardean y atacan con todo”

Harold Mayne-Nicholls sigue recolectando firmas para poder ser candidato presidencial, pero también tuvo palabras para referirse a la crisis institucional y deportiva que vive Colo Colo, ya que fue parte del directorio de Blanco y Negro.

El otrora presidente de la ANFP dio cuenta las constantes luchas de poder al interior de la concesionaria y en especial del accionar del bloque opositor que integran Larraín Vial y Gabriel Ruiz-Tagle en contra del sector liderado por Aníbal Mosa.

Mayne-Nicholls, que llegó al directorio de BYN como vicepresidente de la mano del empresario de origen sirio y se mantuvo en su cargo entre 2019 y 2021, reconoció que “el conflicto es permanente”.

“Yo traté los dos años que estuve ahí de juntar a los grupos, te diría que lo logré entre comillas el primer año, porque hubo una renovación del directorio y Aníbal fue a la reelección y logró cinco votos a favor y cuatro abstenciones, no hubo otro candidato. Eso fue el año 2020, si no me equivoco”, indicó a La Butaca Deportiva.

Sin embargo, tras la llegada de Mosa a la presidencia de BYN, Mayne-Nicholls recalcó que el actuar de los directores de Vial y Ruiz-Tagle “fue una permanente de estar en contra de todo lo que decía Aníbal, todo. Igual era cinco a cuatro, pero era una contra constante y ahí es donde uno dice ¿Es Colo Colo el interés o es mi interés? y de nuevo entramos con lo que partimos, los buenos y los malos. Si lo dice Aníbal es malo, si lo digo yo es bueno, y (no es) ni una ni la otra, es la suma de las cosas positivas las que nos hacen crecer.

“Lamentablemente, al interior de Blanco y Negro ese concepto no lo tienen, y al contrario, no dejan que el presidente electo democráticamente pueda desarrollar los proyectos y lo bombardean y lo atacan en absolutamente todos los proyectos”, explicó el ahora candidato presidencial.