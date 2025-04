VIDEO – Tras lanzar su campaña presidencial: las figuras que integran el núcleo de trabajo de Harold Mayne-Nicholls

1 de Abril de 2025

Harold Mayne-Nicholls lanzó definitivamente su campaña presidencial. Dentro de su equipo aparecen figuras que han estado presentes en los Gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric.

Harold Mayne-Nicholls lanzó definitivamente su campaña presidencial, y lo hizo tras visitar Copiapó, en medio del proceso de recolección de firmas para presentarse como candidato en calidad en independiente en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre.

De esta forma, el ex presidente de la ANFP oficializó su campaña tras visitar las 16 regiones del país. Antes de llegar a Copiapó, este lunes se reunió con su equipo de trabajo en un estadio de colonia de Las Condes, donde presentó sus principales apoyos.

Bajo este contexto, expresó que su principal preocupación es conseguir las 35.626 firmas para poder postularse a la presidencia. No obstante, Harold Mayne-Nicholls y su equipo ya se encuentran trabajando en áreas de seguridad, comunicaciones, programa y contenidos, logística y finanzas.

Sobre el enorme desafío que implica este paso, el periodista y ex dirigente del fútbol chileno, recalcó su experiencia “de gestionar grandes proyectos que unan al país, de traer a los mejores y ponerlos a trabajar para llevarlos a cabo, y eso es demostrable”. Lo anterior, haciendo alusión a su rol como director de la corporación organizadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El equipo que trabaja junto a Harold Mayne-Nicholls en su campaña presidencial

Dentro de su equipo de trabajo, aparecen figuras que han trabajado en las administraciones de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, e incluso, en el Gobierno de Gabriel Boric.

Entre ellos, destacan el ex director general de Carabineros, Ricardo Yáñez; el ex subsecretario de redes asistenciales del primer Gobierno de Bachelet, Ricardo Fabrega; y el ex director del hospital Eloisa Díaz y miembro del gabinete de Mañalich en Piñera 2, Rubén Gennero.

Sumado a ellos, también se encuentran apoyando a Mayne-Nicholls: Gastón Suárez, ex gerente de Marketing del BancoEstado (2001-2010); Eileen Nicholls, experta en seguridad y que formó parte de la Subsecretaría del Interior en el Gobierno de Boric (hasta agosto 2024); Ricardo Torres, ex socio Adimark y Alma; Paulina Vásquez, politóloga ex Asexma (Asociación de Exportadores y Manufacturas): y Marcelo Simonetti, periodista y escritor de diversos libros, como por ejemplo: Tu voz existe: Vida de Pedro Lemebel, entre otros.