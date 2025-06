Alexis cierra la puerta a posible arribo a La U: “Todavía me veo jugando en Europa”

Alexis Sánchez respondió a los rumores que lo vinculan a La U al finalizar el partido contra Argentina, el que terminó en derrota para La Roja, y que dejó al combinado nacional con una chance mínima -casi inexistente- para poder clasificar al Mundial de 2026. Consultado además de su futuro, el Niño Maravilla apuntó a buscar más “continuidad” en el corto plazo en su carrera.

“La U creo que está bien, juegan bien compactos y tienen una idea de juego. Hay muchos jóvenes que le pueden aportar mucho a La U. Yo todavía me veo jugando en Europa, físicamente me siento espectacular, solo necesito continuidad. El jugador de fútbol es mejor teniendo continuidad”, reconoció el goleador histórico de la Selección Chilena.

Previamente, el nacional ya había respondido con su visión acerca de qué le faltaba para mantenerse jugando en el Viejo Continente: “En Europa me ha faltado estar en forma, jugar más partidos, pero son cosas que pasan. Me sentaré a ver qué tengo que hacer para tener más continuidad en Europa. En este momento quiero decidir para jugar, tuve la mala suerte de no hablar con el entrenador que es lo más importante. Que me sirva de experiencia. Mi idea tener continuidad y jugar”.

Finalmente, Alexis Sánchez admitió que existió un contacto con River Plate, equipo al que no le cerró las puertas, aunque dio una respuesta similar a la que le dio a La U: quiere buscar mayor tiempo de juego en Europa.

“De River me contactaron la otra vez, pero a uno le gustaría seguir en Europa. Me gusta el fútbol europeo. Hay muchas puertas abiertas, la idea es tener una continuidad”, finalizó el tocopillano.