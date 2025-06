“Si no tiene carácter para dirigir a Colo Colo, no debería arbitrar”: Arturo Vidal explota contra Fernando Véjar tras ser expulsado

Colo Colo cayó este domingo 2-1 ante Audax Italiano por la fecha 15 de la Liga de Primera. Sobre el final del encuentro, Arturo Vidal fue expulsado tras un duro encontrón con el árbitro del cotejo, Fernando Véjar, lo que le valió ganarse dos tarjetas amarillas consecutivas por reclamos.

“La expulsión es de locos, no lo entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, entonces no debería arbitrar“, comenzó el King en zona mixta al ser consultado por la expulsión.

“Si no le gusta la presión, si no aguanta que un capitán le diga las cosas, y te saca amarilla por eso, entonces que vaya a arbitrar a Segunda o Tercera División“, agregó sobre Véjar.

Vidal se pierde el encuentro ante la UC

La expulsión implica que el volante de la Generación Dorada no podrá estar presente en el partido pendiente ante Universidad Católica.

“Es doble amarilla, así que me pierdo el partido con Católica, pero el próximo (contra la U) no me lo puedo perder. No le dije ningún insulto fuerte al árbitro, le dije que soy el capitán y el capitán es el único que le puede hablar. Pero si vamos a empezar con cosas, no puedo jugar más en el campeonato chileno“, indicó sobre su ausencia para el importante partido ante los cruzados.

Es segunda vez en la temporada que Arturo Vidal es expulsado, siendo la primera en el duelo ante Racing de Avellaneda en Argentina por Copa Libertadores. En dicha oportunidad, el King vio también la doble cartulina amarilla por provocaciones a la tribuna y reclamos al juez.

“Nunca lo traté mal ni le dije alguna palabra fuerte como lo hacen otros. Me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este árbitro no está para dirigir un partido de Colo Colo ni de la U”, cerró Vidal.