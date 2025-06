Qué es la Ley Bosman, el bullado caso que transformó el fútbol y que actualmente afecta al Mundial de Clubes

El 15 de diciembre de 1995, un fallo judicial de la Unión Europea cambió por completo el fútbol profesional. La denominada Ley Bosman marcó un antes y un después en la actividad con una decisión que quitó las restricciones a la circulación de futbolistas dentro de la Unión Europea y eliminó los pagos de traspasos para jugadores sin contrato.

La denominación de este caso tiene que ver con el ex futbolista belga, Jean-Marc Bosman, quien en 1990 presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cinco años más tarde falló a su favor. Si bien el ex deportista no tuvo una carrera muy destacada, su nombre es recordado hasta el día de hoy.

Bosman interpuso una acción legal contra su club (RFC Liège) y contra la Federación de Bélgica luego de que no le permitieran fichar por un club de otro país (Dunkerque de Francia) debido a que su equipo exigía un pago de traspaso, pese a que su contrato había finalizado. En aquel entonces, los jugadores seguían dependiendo de la última escuadra a la que estuvieron vinculados.

Bajo este contexto, el cuadro de Bélgica le puso una cláusula de salida de 1,2 millones de francos belgas (equivalentes a 11.700 euros), pero el conjunto francés se negó a pagar dicho monto y se rompieron las negociaciones.

Tras ello, el futbolista recurrió a la justicia alegando que se estaba quebrantando el derecho de libre circulación de trabajadores en la Unión Europea, la cual se estableció en 1989.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Bosman y declaró ilegales las indemnizaciones por traspaso una vez que el contrato haya terminado. Sumado a ello, estableció la libre circulación de futbolistas de la Unión Europea dentro de las ligas del Viejo Continente. Lo anterior, dio paso a una gran cantidad de movimientos dentro del Deporte Rey, situación que ahora se le conoce como la Ley Bosman.



¿Cómo afectó la Ley Bosman al Mundial de Clubes y cómo aumentó la brecha con los equipos sudamericanos?

De esta forma, el fallo eliminó los cupos para jugadores comunitarios, permitiendo que los clubes europeos pudieran tener a los futbolistas de la UE que ellos estimaran convenientes. Esto facilitó la llegada de mejores jugadores a ciertos equipos, concentrando el talento y el dinero solo en las principales ligas.

Así, los equipos europeos acuden a las competiciones globales (como el Mundial de Clubes) con planteles más fuertes y repletos de jugadores extranjeros, incluidos a los que llegan desde otros continentes. En cambio, los clubes sudamericanos han perdido la capacidad de retener a sus mejores futbolistas, ya que las mejores condiciones económicas se concentran en el Viejo Continente, y por ende, quedan cada vez más debilitados.

En este contexto, debido a que las estrellas se concentran en Europa, este destino ha acaparado mucho más dinero por sponsors, derechos de TV e inversión internacional, lo que a la postre ha desencadenado en tener presupuestos mucho más altos en comparación a esta parte del mundo.

Siguiendo en esa línea, han fortalecido sus instalaciones para formar jugadores que reclutan en otros continentes. De hecho, los futbolistas de América cada vez llegan más jóvenes a Europa, y junto con ello, se vuelven comunitarios para tener más opciones en distintos clubes de allá.

Por su parte, los conjuntos latinoamericanos difícilmente pueden mantener un plantel durante todo un año y constantemente se tienen que reconstruir para suplir a los jugadores que se van.