Quién es Sebastián Miranda, el DT que asumiría el interinato de La Roja y los cuestionamientos que ha desatado

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, ratificó que Sebastián Miranda corre con ventaja para asumir el interinato de La Roja en los dos últimos duelos por Eliminatorias ante Brasil (visita) y Uruguay (Local).

El entrenador de la Selección Chilena Sub 17 conformaría una dupla técnica con Ariel Leporati (DT de la Sub 15). “Es lo más lógico”, comentó el timonel de la ANFP en Radio ADN. A lo que agregó: “De cierta forma sí, pero hay detalles que ver, se hará oficial próximamente, el gerente de selecciones dará a conocer la planificación completa de aquí a fin de año”.

A pesar de que en un principio el jefe técnico de las selecciones menores, Nicolás Córdova, sostuvo públicamente que ni él ni sus colaboradores iban a suplir a Gareca, la llegada de Felipe Correa a la gerencia de selecciones podría haber cambiado las posturas.

Esto, considerando que Sebastián Miranda debe dirigir a La Roja Sub 17 en el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar entre el 5 y el 27 de noviembre.

Los cuestionamientos ante el inminente anuncio de Sebastián Miranda como DT interino en La Roja

Si bien aún no se hace oficial, la decisión de la ANFP con respecto al interinato entre Sebastián Miranda y Ariel Leporati para asumir la dirección de la Selección Chilena ha generado diversas reacciones.

En este contexto, el presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, Carlos Ramos, criticó la forma en que Milad comunicó la noticia.

“Es de una informalidad asombrosa, en una actividad totalmente ajena a la ANFP. Esto habla del momento en que estamos como dirigencia. Es una falta de respeto a la historia de la selección chilena”, sostuvo en diálogo con Radio ADN.

Tras ello, planteó una analogía para explicar su postura en relación a la llegada de Miranda a la selección adulta.

“Es como cuando se te quema una ampolleta y sacas la de la pieza de los niños para llevarla a tu dormitorio. Sacas del trabajo a una persona que lo está haciendo bien, lo desvías, pierde un poco el compromiso que tenía con los niños por la responsabilidad que se le viene encima”, expuso, evidenciando su preocupación sobre cómo podría impactar esta decisión en los jóvenes que asoman como el recambio.

Para cerrar, el timonel del Colegio de Entrenadores dijo que “estamos necesitando que aparezcan nuevas figuras para tener un nivel competitivo más alto y tú sacas al técnico de la sub 17. No me parece la forma. No hablamos de los méritos de Miranda, que los tiene, pero la forma en que llega, trabajando en los dos lados… así estamos”.