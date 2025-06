Se complica la continuidad de Aníbal Mosa en Colo Colo: se vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

“Ojalá esto tenga un punto final y no seguir perdiendo el tiempo. Esto es algo netamente político”, expuso el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa.

Colo Colo transita por aguas turbulentas y este viernes el presidente Aníbal Mosa sufrió un nuevo revés que podría poner en peligro su administración. Lo anterior, debido a que nuevamente se rechazaron los estados financieros de Blanco y Negro, repitiendo lo que sucedió el pasado 28 de abril.

Durante esta jornada, la Junta Ordinaria de Accionistas no aprobó el balance económico que se presentó, el cual no tuvo modificaciones con respecto al informe que se entregó hace casi dos meses.

En este sentido, la votación arrojó que un 49.93% rechazó los estados financieros, el 39.48% los aprobó, el 10.49 % votó en blanco y 0.10% se abstuvo.

De esta forma, no hay certeza con respecto a qué sigue ahora, ya que se decía que si los estados financieros se rechazaban nuevamente, Aníbal Mosa tendría que salir de la presidencia de Colo Colo y él junto a su directivo quedarían inhabilitados.

Si bien el rechazo del informe obtuvo el porcentaje mayor, esta opción no logró la mayoría en las votaciones, ya que las preferencias no superaron el 50%. Por esta razón, se deberán analizar cómo se resolverá esta situación y se anunció que se solicitará la aclaración respectiva a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Qué dijo Aníbal Mosa tras el nuevo rechazo a los estados financieros de Blanco y Negro

En este sentido, el timonel de Colo Colo, expuso que “no hay ni rechazo ni apruebo, estamos haciendo las consultas a las instituciones que corresponden. Estamos esperando la respuesta de los abogados. Este tipo de cosas no ayudan, seguimos perdiendo tiempo en cosas que no ayudan en nada al club. Ojalá esto tenga un punto final y no seguir perdiendo el tiempo. Esto es algo netamente político”.

A lo que agregó: “Aquí no se va a encontrar nada irregular. Estoy completamente tranquilo. Las cosas están en orden, la plata se gastó en refuerzos, entró cuando correspondía y se gastó como correspondía. No hay gato encerrado como quieren hacer creer algunos, esto es algo netamente político”.

Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, explicó que “se requiere una mayoría absoluta de los votos, se presentaron 91% y el 49% optó por rechazo. Al tener esos números, se preguntará a las autoridades para ver cómo procede porque no se da la mayoría del 50%. Esperamos que esta situación se pueda encausar, más allá de las opiniones y facultades de los accionistas”.

“Las diferencias van a seguir, ya son insalvables, pero hay que colocar por encima el club y tener la mejor gestión posible”. concluyó Valladares.