Marcelo Barticciotto y su deseo de ser presidente en Colo Colo: “Me gustaría que me elija la gente”

En medio del complejo momento que atraviesa Colo Colo, tanto a nivel deportivo como dirigencial, donde Aníbal Mosa está en tela de juicio por su gestión en la fallida salida del entrenador Jorge Almirón y por los estados financieros de Blanco y Negro, uno de los mayores ídolos de la institución, Marcelo Pablo Barticciotto, manifestó su deseo de liderar el club desde la dirigencia.

En conversación con Podcast Centenario, conducido por Felipe Bianchi, el otrora campeón de la Copa Libertadores 1991 se refirió a lo único que le falta en su paso por el cuadro Popular: ser dirigente o presidente de Colo Colo.

“Me lo propusieron en algún momento, yo inclusive me inscribí en 2010 para vicepresidente del Club Social…”, partió diciendo el ex delantero.

Tras ello, manifestó su deseo de que sean los hinchas los que lo elijan para asumir este desafío. “A mí me gustaría que en definitiva me elija la gente, como tiene que ser, porque estar en un lugar donde no te quieren no es cómodo tampoco”, expresó.

En este sentido, Marcelo Barticciotto que una de las condiciones para que él postulase a la presidencia del conjunto albo es que se vaya Blanco y Negro. “Para que me elija la gente, Colo Colo tiene que volver a ser un Club Social y Deportivo con votación”, comentó.

Con respecto a lo primero que haría como presidente, el 7 del Pueblo sostuvo que “compraría un terreno y haría una sede para el Club Social con infraestructura, con canchas, con piscina… para que el socio pague su cuota y tenga beneficios. Después apuntaría a divisiones inferiores y al primer equipo“, cerró Barticciotto.

¿Cuándo termina la concesión de Blanco y Negro en Colo Colo?

Blanco y Negro tomó el control de Colo Colo en 2005 en un contrato de concesión que se extiende por 30 años. Considerando lo anterior, el Club Social y Deportivo podrá volver a tener el poder en 2035.

Revisa la entrevista completa de Marcelo Barticciotto aquí: