Azul Azul rompe el silencio y explica el frustrado fichaje de Eduardo Vargas a La U: “El jugador se sintió dolido”

El gerente deportivo de La U, Manuel Mayo, dio su versión y detalló las razones del frustrado retorno de Eduardo Vargas.

Este viernes la U de Chile rompió el silencio y entregó detalles de la frustrada contratación de Eduardo Vargas, quien contra todo pronóstico terminó recalando en Audax Italiano.

Tras el cierre del mercado de pases y en medio de la presentación de sus últimos dos fichajes (Sebastián Rodríguez y Felipe Salomoni), el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, explicó los motivos por los que el histórico delantero no volvió al cuadro estudiantil.

Bajo este contexto, comenzó diciendo: “El mercado es un proceso. Nosotros tenemos un proceso ordenado para ver jugadores, llenar bases de datos y luego verlo con el cuerpo técnico. Nos reunimos, mostramos el trabajo y Gustavo Álvarez da su aprobación. Nunca hablamos de delanteros en esa reunión. Dijimos un lateral y un volante”.

“En el proceso pasaron dos cosas que alteran el panorama. Nos llaman de que está la posibilidad de que venga Eduardo. Cuando nos manifiestan la posibilidad de Eduardo, con quien ya habíamos visto en enero cuando estaba en Brasil y que finalmente llegó a Nacional, la comenzamos a ver”, añadió.

En este sentido, Mayo dijo: “Ahora se vio una opción mucho más concreta, aunque no estaba en nuestros planes. Le dijimos a Gustavo, lo pensó y nos dijo que consideraba a Eduardo un media punta que vendría a potenciar el plantel. Empezamos a conversar con su entorno, que queríamos contar con él aunque la posibilidad se daba en un momento donde el presupuesto se había gastado en enero y que ahora no estaba dentro de los planes”.

“Hay cosas que me cuesta entender y me frustra porque queríamos tenerlo en el club. Por lo que entiendo, el jugador se sintió pasado a llevar. Se nos transmitió que estaba dolido por ciertas condiciones de su salario”, agregó. De hecho, desde el círculo cercano del futbolista calificaron la propuesta como “ridícula”.

Considerando lo anterior, el gerente deportivo de la U de Chile explicó que “la idea era que viniera con lo que podíamos y el próximo año iba a ser el mejor pagado. El día 22 llamo a su agencia, les digo que queríamos hacer una nueva oferta, y me dicen que era tarde. El día 23 le digo qué podemos hacer para que venga, y el día 24 firma con Audax. En paralelo, se da lo de Esteban y Matías. Mi trabajo era proteger los intereses del club”.

En esa línea, recalcó que “queríamos traer a Eduardo, es una frustración que no llegara, pero trajimos a los jugadores que esperábamos y estamos conformes, se mejoró el plantel”.

“Las puertas están abiertas, habrá que ver si dan los tiempos. Veremos si se da después. Las puertas, insisto, están abiertas”, cerró el dirigente de la Universidad de Chile ante la posibilidad de que Eduardo Vargas pueda volver en los próximos mercados de fichajes.