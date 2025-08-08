Programación fecha 19 del fútbol chileno: los partidos que se juegan este fin de semana por la Liga de Primera

Este viernes comienza una nueva fecha del Campeonato Nacional. Revisa los enfrentamientos y a qué hora son cada uno de los partidos.

Este viernes 8 de agosto se dará inicio a la fecha 19 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde Palestino y Deportes Iquique se encargarán de abrir la jornada en el Estadio Municipal de La Cisterna.

La nueva fecha del Campeonato Nacional tiene varios partidos destacados, como por ejemplo, el duelo de Coquimbo Unido vs Cobresal, donde los Piratas saldrán a la cancha con el objetivo de seguir firmes en el liderato de la tabla de posiciones.

Otro de los compromisos que resaltan es el de la U de Chile y Unión Española en el Estadio Nacional. Los Azules no quieren seguir cediendo terreno en la lucha por el título y necesitan ejercer presión sobre Coquimbo, que se encuentra a seis puntos de distancia.

Colo Colo, en tanto, deberá visitar a Everton en el Estadio Sausalito, en un nuevo intento por repuntar y acercarse a las zona de competencias internacionales. De esta forma, también buscará llegar con confianza al clásico con la U Católica, que no jugará este fin de semana luego de que no se habilitara el Claro Arena ni se autorizara el Santa Laura para recibir el cotejo contra Ñublense.

La programación de la fecha 19 de la Liga de Primera del fútbol chileno 2025

Revisa la programación completa de los partidos que se jugarán este fin de semana en la fecha 19 de la Liga de Primera del fútbol chileno.

Viernes 8 de agosto:

Palestino vs Deportes Iquique a las 15:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 9 de agosto:

Huachipato vs Unión La Calera a las 12:30 horas, en el Estadio Huachipato.

en el Estadio Huachipato. Universidad de Chile vs Unión Española a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Deportes La Serena vs O’Higgins a las 17:30 horas, en el Estadio La Portada.

Domingo 10 de agosto:

Universidad Católica vs Ñublense – Partido postergado (horario y estadio por confirmar).

Everton vs Colo Colo a las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.

en el Estadio Sausalito. Cobresal vs Coquimbo Unido a las 17:00 horas, en el Estadio El Cobre.

Lunes 11 de agosto: