Arturo Vidal bajo la lupa: la nueva polémica que lo podría dejar fuera de los clásicos contra la UC y La U

Arturo Vidal protagonizó un tenso cruce con los árbitros, asegurando que “nos han cagado todo el año”, lo cual le podría costar caro al volante albo con vistas a los próximos partidos.

Arturo Vidal protagoniza una nueva polémica que le podría traer problemas y dejarlo otra vez fuera de los clásicos contra Universidad Católica y la U de Chile.

En la reciente fecha, el Cacique dejó escapar el triunfo ante Everton en el último minuto, luego de que el árbitro Felipe González cobrara un penal a favor de los Ruleteros, el cual Sosa transformó en gol para poner el empate en el marcador.

Tras este caliente encuentro, Arturo Vidal fue directamente hacia el juez y sus asistentes, a quienes les dijo: “Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, en referencia al penal que cobraron tras una falta de Sebastián Vegas.

El informe que podría sentenciar a Arturo Vidal y la sanción que arriesga

Pese a que el volante albo estaba suspendido por acumulación de tarjetas, de igual forma bajó a los camarines para encarar a los árbitros. En este contexto, si González decide incluir este altercado en su informe oficial, el King podría recibir una dura sanción y quedar nuevamente fuera de los duelos ante la UC y la Universidad de Chile.

Por protocolo, los informes arbitrales se entregan a la ANFP en un plazo de 48 horas posteriores al partido. Si Vidal aparece en este documento, podría estar expuesto a un castigo de entre dos o más fechas, según el reglamento del ente rector del fútbol chileno sobre las expresiones ofensivas hacia los árbitros, situación por la cual podría ser citado al Tribunal de Disciplina.

En caso de que se confirme una eventual sanción a Arturo Vidal, Colo Colo podría perder al futbolistas para estas fechas: