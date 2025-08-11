Coquimbo Unido bate increíble récord y sigue líder: así va la tabla de posiciones del fútbol chileno en la fecha 19

Los Piratas obtuvieron una nueva victoria y mantiene la diferencia con La U, mientras que Colo Colo sigue sin repuntar en la tabla.

El reciente fin de semana se disputó la fecha 19 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde Coquimbo Unido continúa firme en el liderato de la tabla tras superar a Cobresal en El Salvador, manteniendo los seis puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

El cuadro Pirata venció a su rival por 2-1 e igualó una histórica marca en el Campeonato Nacional, emulando lo hecho en 1991 cuando lograron encadenar siete triunfos consecutivos. Además se convirtió en el único equipo chileno del siglo XXI en alcanzar 44 unidades en 19 fechas.

Su más cercano perseguidor, la U de Chile no tuvo mayores complicaciones para imponerse sobre Unión Española por 4-1, donde Lucas Assadi nuevamente fue la gran figura. Con este resultado, los Azules no le pierden pisada al puntero y también se llenan de confianza de cara a su duelo contra Independiente esta semana por Copa Sudamericana.

Colo Colo, en tanto, no logra repuntar y sumó su tercer empate consecutivo en la segunda rueda de la Liga de Primera. Cuando todo parecía que el Cacique se llevaría los tres puntos para Santiago, un penal al último minuto, que Sebastián Sosa convirtió en gol, privó a los Albos de volver a los abrazos.

Con este empate 1-1, los dirigidos por Jorge Almirón se encuentran en el séptimo puesto con 27 puntos, alcanzando la zona de Copa Sudamericana. Aunque la U Católica que tiene el mismo puntaje, tiene un partido menos debido a la suspensión de su duelo contra Ñublense.

La fecha 19 finaliza este lunes con el partido entre Deportes Limache y Audax Italiano, que se medirán a las 19:00 horas.

Los resultados de la fecha 19 de la Liga de Primera y cómo va la tabla de posiciones del fútbol chileno