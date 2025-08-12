Las duras sanciones que arriesga Arturo Vidal tras lapidario informe arbitral

El árbitro Felipe González finalmente denunció a Arturo Vidal, a quien le pueden caer las penas del infierno.

Arturo Vidal nuevamente se encuentra en problemas luego de que encarara duramente al árbitro del duelo entre Colo Colo y Everton en el Estadio Sausalito, acusando una supuesta persecución sobre el Cacique.

En este contexto, el juez Felipe González denunció los fuertes emplazamientos del King en su informe, en el cual detalló lo que le dijo el volante en la zona de camarines: “Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá“, es parte de lo que señala el escrito.

Las duras sanciones que arriesga Arturo Vidal por encarar al árbitro

A pesar de que Arturo Vidal no arriesga perderse el partido contra Universidad Católica, ya que el caso lo verá el Tribunal de Disciplina el próximo martes, las sanciones que le pueden caer son bastante graves.

Según Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina y uno de los autores del Código de Procedimientos, el experimentado mediocampista podría estar expuesto a un castigo de uno a 50 partidos.

“El artículo que aplica específicamente para la conducta de Vidal es el 60, número uno, del Código de Procedimiento y Penalidades, toda vez que la acción que comete atenta contra la ética deportiva. Primero, porque vulnera una norma de las bases que impide que un jugador que no se encuentra inscrito en la planilla esté en la zona de exclusión o de camarines. Y segundo, porque insulta al árbitro estando inhabilitado para estar en esa zona”, explicó en conversación con LUN.

A lo que añadió: “Si uso el artículo 60, le aplico al menos cinco partidos, a título personal. Pero el Tribunal puede ir de uno a 50 si quiere y si aplica la disposición correspondiente”.

Lo anterior, se conocerá el próximo martes 19 de agosto si el tribunal esta tarde decide citar al King.

Con respecto al próximo partido de Colo Colo, este será ante U Católica en el Estadio Monumental el sábado 16 de agosto a las 15:00 horas.