“Te vas o te sacamos”: la dura amenaza de la Garra Blanca a Jorge Almirón

“Si su intención es destruir al equipo, sin importante nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”, advirtió la Garra Blanca a Jorge Almirón.

“Te vas o te sacamos”, fue la amenaza que a través de las redes sociales le hizo llegar la Garra Blanca (GB) al entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, luego del empate del Cacique ante Everton, que lo aleja más de la posibilidad de ganar la Liga de Primera en el año de su centenario.

Junto a una imagen del entrenador bajo la frase “Tu tiempo se acabó”, la barra del Albo habló de la “insostenible relación contractual de Jorge Almirón con nuestro amado club”.

En el texto, los seguidores de Colo Colo apuntaron que “como es de conocimiento público, los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales“.

El contexto en el que se produjo la amenaza de la Garra Blanca a Jorge Almirón

En esa línea, la GB manifestó que “por todo esto, le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega“.

“Si su intención es destruir al equipo, sin importante nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos“, alertó la hinchada alba, que concluyó: “Almirón, te vas o te sacamos“.

La Garra Blanca publicó su amenaza contra Jorge Almirón luego de que en sus tres últimos partidos Colo Colo sólo ha obtenido empates, lo que lo tiene en la séptima posición de la tabla con 27 puntos, a 17 del líder del torneo, Coquimbo Unido.

Además, las palabras de la GB se conocieron en la víspera del eventual castigo que podría recibir el volante colocolino Arturo Vidal, quien fue acusado de insultos por parte del árbitro del partido ante Everton, Felipe González.