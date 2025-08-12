Lleno de fútbol y música: todos los conciertos y partidos que tendrá el Claro Arena este 2025

El nuevo estadio de la UC albergará diversos conciertos, que van desde Ricky Martin a Lionel Ritchie.

Tras largas semanas de incertidumbre, finalmente la Universidad Católica recibió la aprobación de la Municipalidad de Las Condes y podrá abrir las puertas del Claro Arena, que tendrá unos meses cargados de partidos y conciertos de grandes estrellas.

“Por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial”, anunció Cruzados a través de sus redes sociales.

Además de los diversos partidos de fútbol que albergará el recinto los últimos meses del año, el Claro Arena también será el epicentro de la música en vivo, ya que diversos artistas internacionales se presentarán en conciertos de primer nivel.

Recargado de fútbol y música: los eventos que albergará el Claro Arena este 2025

El primer partido oficial de la UC en el Claro Arena será ante Unión Española el 23 de agosto, válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional, cuyo horario aún está por definir. Tras ello, precisamente el 30 de este mismo mes, los Cruzados recibirán a Cobresal.

Posterior a estos duelos, se llevará a cabo el primer concierto: Lionel Ritchie, quien se presentará el domingo 7 de septiembre. En aquel mes también se realizará el “Adiós a los capitanes”, donde la hinchada de la Franja se despedirá de Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez el domingo 28.

El mes siguiente lo abrirá un nuevo show musical: Ricky Martin, cuyo concierto está pactado para el 4 de octubre. A la semana siguiente se espera que la UC juegue un amistoso internacional a modo de inauguración. Los posibles rivales podrían ser Flamengo, Sao Paulo o River Plate, aunque no hay nada cerrado.

El domingo 19 de octubre será la fecha de un nuevo concierto, que estará a cargo de Rod Stewart. Una semana más tarde, el Claro Arena recibirá su primer Clásico Universitario contra la U de Chile.

Para cerrar el año, O’Higgins (2 de noviembre), Palestino (22 de noviembre) y Unión La Calera (7 de diciembre) visitarán el recinto por la Liga de Primera.

Entre estos encuentros, se presentarán Miranda! (8 de noviembre), Los Fabulosos Cadillacs (15 de noviembre) y Toto junto a Christopher Cross (11 de diciembre).