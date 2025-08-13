La formación de la U de Chile para enfrentar a Independiente por los octavos de la Copa Sudamericana

Esta noche la U de Chile busca dar el primer golpe en la serie ante Independiente de Avellaneda.

Este miércoles la U de Chile continúa su lucha por el sueño continental, donde enfrentará a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La Universidad de Chile llega a este encuentro con gran confianza, luego de vapulear a Guaraní en los playoffs, mientras que en el Campeonato Nacional se encuentran peleando los primeros lugares.

En el caso de Independiente, en las primeras cuatro fechas del torneo argentino no ha podido ganar, registrando dos empates y dos derrotas, cuyos resultados lo tienen como colista del Grupo B de la Primera División. Además, quedaron eliminados en octavos de final de la Copa Argentina.

La formación de la U de Chile para enfrentar a Independiente por Copa Sudamericana 2025

El DT del cuadro estudiantil realizaría solo un cambio con respecto al equipo que paró ante Unión Española el último fin de semana. En este sentido, Nicolás Ramírez tomaría el lugar de Marcelo Díaz, cuyo movimiento permite que Hormazábal se posicione más adelante por la banda derecha.

Según las últimas prácticas, la U de Chile se mediría contra Independiente por la Sudamericana con una formación compuesta por: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

Por otro lado, el Rojo de Avellaneda, que cuenta con tres chilenos en sus filas, solo dos de ellos serían titulares este miércoles en Santiago.

El entrenador Julio Vaccari presentaría un once titular con: Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala en defensa; Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Cabral en el mediocampo; Walter Mazzanti (Diego Tarzia), Matías Abaldo y Santiago Montiel en la ofensiva.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la U de Chile vs Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido de la U de Chile vs Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se disputará este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Este duelo se podrá ver en vivo en TV a través de DSports de DirecTV, mientras que de manera online, el partido estará disponible por medio de la plataforma de DGO.