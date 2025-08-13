La polémica reunión de Tobar con Colo Colo que ha desatado la molestia en los clubes: jefe de árbitros explicó su visita

El jefe de los árbitros realizó una sorpresiva visita al Estadio Monumental a solo días de que se juegue el clásico con la UC.

Una nueva polémica estalló este martes luego de la inesperada aparición del presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, en el Estadio Monumental, precisamente en la casa de uno de los equipos que más han cuestionado a los jueces en las últimas fechas.

Este hecho generó ruido, ya que sucede a solo días de que se juegue el clásico entre Colo Colo y la UC.

En este sentido, según consigna Radio ADN, varios clubes han manifestado, aunque no públicamente, su molestia por esta sorpresiva aparición de Roberto Tobar en el estadio del Cacique.

Si bien el jefe de los árbitros aseguró que realizarán visitas a todos los equipos de Primera División y que este miércoles se reunirían con la directiva de Cruzados, desde la UC señalaron que no han sido notificados por parte de una supuesta visita.

La explicación de Roberto Tobar sobre la cuestionada y sorpresiva visita a Colo Colo

Según explicó el ex árbitro, arribó al estadio de Colo Colo para dar comienzo a una serie de reuniones con clubes del fútbol chileno, donde detallará la manera en que trabajan los jueces.

“Fuimos bastante claros con una serie de situaciones. No solo en partidos de Colo Colo, sino en todo el torneo, para que vayan entendiendo cómo se decide y cómo se trabaja con el VAR“, explicó Tobar.

A lo que añadió: “La idea no es estar solamente en Colo Colo, sino con todos los clubes, para poder dar una línea transversal y que tengan más claras las decisiones que tomamos semana a semana”.

Con respecto a los reclamos de Jorge Almirón y Arturo Vidal en contra de los desempeños de los árbitros, el ex juez manifestó que “son declaraciones que hacen todos los jugadores de distintos clubes. Nosotros somos bien críticos y nos ayudan las críticas constructivas que puedan realizar”.

Siguiendo en esa línea, expresó: “Son situaciones de partidos puntuales, donde no fueron buenas decisiones, y tratamos de mejorar para que no vuelvan a ocurrir esos errores tan garrafales. La idea es mejorar y lo estamos haciendo”.

Tras esta instancia, Tobar dio a conocer el árbitro que se encargará de impartir justicia en el partido entre Colo Colo y Universidad Católica: Cristián Garay.