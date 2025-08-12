U de Chile vs Independiente: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo los octavos de Copa Sudamericana

La U saltará a la cancha con el objetivo de tomar ventaja ante el Rojo de Avellaneda en la ida de los octavos de Sudamericana.

Este semana vuelve la Copa Sudamericana 2025, donde la U de Chile tendrá un duro escollo en los octavos de final: Independiente de Avellaneda (Argentina).

La Universidad de Chile se ilusiona con seguir avanzando en el ámbito internacional y a este encuentro llegan con mucha confianza, luego de que superaran por 6-2 en el global a Guaraní de Paraguay en los playoffs del certamen continental.

Por su parte, Independiente no pasa por su mejor momento. Pese a terminar como primero en su grupo en la Conmebol Sudamericana, en el plano local no logran repuntar y acumulan cinco partidos sin ganar. De hecho, se encuentran colistas de su zona en la Primera División de Argentina.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de la U de Chile vs Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido de la U de Chile vs Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Este crucial duelo se podrá ver en vivo en TV a través de la señal de DSports de DirecTV, mientras que de forma online, el partido estará disponible por medio de la plataforma de DGO.

Las probables formaciones de La U e Independiente

De acuerdo a las últimas prácticas dirigidas por el DT de La U, Gustavo Álvarez, los Azules saldrían a la cancha con: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

Por su parte, el entrenador del Rojo, Julio Vaccari, presentaría una alineación con: Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral en el mediocampo; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel en la ofensiva.