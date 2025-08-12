Secciones
U de Chile vs Independiente: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo los octavos de Copa Sudamericana

La U saltará a la cancha con el objetivo de tomar ventaja ante el Rojo de Avellaneda en la ida de los octavos de Sudamericana.

Francisco Rosales
Este semana vuelve la Copa Sudamericana 2025, donde la U de Chile tendrá un duro escollo en los octavos de final: Independiente de Avellaneda (Argentina).

La Universidad de Chile se ilusiona con seguir avanzando en el ámbito internacional y a este encuentro llegan con mucha confianza, luego de que superaran por 6-2 en el global a Guaraní de Paraguay en los playoffs del certamen continental.

Por su parte, Independiente no pasa por su mejor momento. Pese a terminar como primero en su grupo en la Conmebol Sudamericana, en el plano local no logran repuntar y acumulan cinco partidos sin ganar. De hecho, se encuentran colistas de su zona en la Primera División de Argentina.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de la U de Chile vs Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido de la U de Chile vs Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Este crucial duelo se podrá ver en vivo en TV a través de la señal de DSports de DirecTV, mientras que de forma online, el partido estará disponible por medio de la plataforma de DGO.

Las probables formaciones de La U e Independiente

De acuerdo a las últimas prácticas dirigidas por el DT de La U, Gustavo Álvarez, los Azules saldrían a la cancha con: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián HormazábalIsrael Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

Por su parte, el entrenador del Rojo, Julio Vaccari, presentaría una alineación con: Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral en el mediocampo; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel en la ofensiva.

