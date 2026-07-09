FOTOS – Suzuki sorprende al dejar de vender estos cuatro modelos de vehículos en Chile

La decisión fue confirmada a través del sitio oficial de la marca, donde estos autos dejaron de aparecer entre los modelos disponibles para su compra.

Suzuki realizó una importante actualización en su oferta de vehículos en Chile al poner fin a la comercialización de cuatro modelos que hasta hace poco formaban parte de su catálogo.

La medida responde a una renovación de la gama disponible en el país y contempla la salida de uno de los automóviles con mejor desempeño en ventas durante 2025.

La decisión fue confirmada a través del sitio oficial de la marca, donde estos vehículos dejaron de aparecer entre los modelos disponibles para su compra.

Los modelos que Suzuki dejó de vender en Chile

Los vehículos que ya no forman parte del catálogo de Suzuki son:

Suzuki Swift Hybrid

Suzuki Ignis Hybrid

Suzuki Baleno

Suzuki Dzire

Entre ellos destaca el Suzuki Swift Hybrid, modelo que logró posicionarse entre los automóviles más vendidos del mercado chileno durante 2025 gracias a su eficiencia, equipamiento y tecnología híbrida ligera.

Por ahora, Suzuki mantiene en Chile otros modelos de pasajeros, SUV y vehículos comerciales, mientras continúa renovando su catálogo con opciones acordes a las nuevas tendencias del mercado automotor.

Los clientes interesados en alguno de los modelos descontinuados solo podrán encontrarlos, eventualmente, a través del mercado de vehículos usados o en unidades que aún permanezcan disponibles en el stock de algunos concesionarios.