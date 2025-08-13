VIDEO – Por octavos de la Copa Sudamericana: la U se impuso a Independiente con gol de Assadi

El volante de la U marcó su tercer gol en los tres partidos que ha jugado el equipo azul en la actual versión de la Copa Sudamericana.

La U logró un importante triunfo ante Independiente de Avellaneda en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias al solitario gol del volante Lucas Assadi.

El duelo entre los azules y el Rojo, disputado en el Estadio Nacional, encontró al equipo dirigido por Gustavo Álvarez en un muy buen nivel, lo que ratificó en un primer tiempo en que controló las acciones y marcó la diferencia con el tanto de su principal figura.

Los primeros 45 minutos mostraron un dominio universitario en la mitad de la cancha y, tras el primer cuarto de hora, comenzó a llegar con profundidad a las inmediaciones del arco trasandino.

Tras algunas ocasiones en que pudo abrir la cuenta, en el minuto 36 Lucas Assadi puso un derechazo junto al palo que venció la resistencia del portero Rodrigo Rey.

La U sufrió en el segundo tiempo, pero le alcanzó para ganar su duelo por la Copa Sudamericana

Hasta el final de la etapa inicial la U continuó con su dominio ante Independiente, pero tras el descanso el equipo trasandino volvió a la cancha con otra disposición y el deseo de revertir el resultado para intentar instalarse entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana.

En esos minutos el equipo chileno se vio superado por el de Avellaneda hasta que, en los 73′ el árbitro brasileño Anderson Daroco expulsó a Matías Abaldo por doble tarjeta amarilla.

A partir de ese momento la U recuperó el control del partido y terminó imponiendo sus condiciones en el terreno de juego.

Con este triunfo los azules dieron un gran paso en su afán de conquistar por segunda vez en su historia el torneo continental de la mano de Lucas Assadi, quien marcó su tercer gol en los tres partidos que ha disputado en el torneo.

El ganador de esta llave jugará en los cuartos de final frente a Alianza Lima o la Universidad Católica de Ecuador.