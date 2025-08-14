A La U se le abre el apetito en Sudamericana: el millonario premio que recibiría si avanza a cuartos y sus posibles rivales

La U de Chile dio el primer golpe a Independiente y se ilusiona con seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

La U de Chile dio el primer golpe en los octavos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 1-0 a Independiente en el Estadio Nacional.

Con un gol de Lucas Assadi en el primer tiempo, la Universidad de Chile supo mantener la ventaja, e incluso tuvo la oportunidad de estirar la diferencia al quedar con un hombre más tras la expulsión de Abaldo al 73′.

De esta forma, los Azules llegan en un buen escenario a disputar la revancha el próximo miércoles 20 de agosto, cuando visiten el estadio Libertadores de América en Avellaneda a las 20:30 horas de nuestro país.

“En el segundo tiempo nos hicieron jugar en nuestro campo, pero sin ocasiones de riesgo. Nosotros tuvimos varias de contragolpe. Nosotros siempre jugamos a este ritmo, y depende de la jerarquía del rival que enfrentamos, y este equipo es de mucha jerarquía”, destacó el entrenador Gustavo Álvarez tras el duelo.

Los posibles rivales de la U de Chile si logra avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

En caso de que la U de Chile concrete su paso a los cuartos de la Conmebol Sudamericana, los dirigidos por Álvarez deberán enfrentarse al ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, donde los peruanos llegarán a la vuelta con una ventaja de 2-0.

En el lado del cuadro de La U, también se encuentran América de Cali, Fluminense, Lanús y Central Córdoba.

Además del premio deportivo, el cuadro nacional también buscará el premio económico, ya que por avanzar a la siguiente fase Conmebol entrega le entrega a los equipos un monto de 700 mil dólares, que equivalen a cerca de 640 millones de pesos.