Con millonario monto: La U firma el mejor contrato de su larga historia con Adidas y supera al de Colo Colo

El elenco universitario es el cuarto equipo de fútbol que más tiempo lleva con la marca de las tres tiras.

Universidad de Chile no solo vive un momento dulce en lo futbolístico, peleando el torneo nacional e imponiéndose en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente, sino que ahora también en lo económico. La U consiguió abrochar un millonario contrato con Adidas, superando el de la misma marca con Colo Colo.

El Romántico Viajero firmó una importante renovación con la firma alemana por US$ 23 millones. Con un vínculo que se extenderá por las próximas cinco temporadas, el conjunto laico recibirá 4,6 millones de dólares por cada una de ellas. Se trata de unas cifras históricas para el fútbol chileno y el más grande en la historia de los azules.

De esa manera, lograron duplicar el acuerdo global que mantenían previamente. En noviembre de 2021, La U había firmado un contrato con Adidas de, aproximadamente, 2,4 millones de dólares por temporada y que finalizaba este 2025.

De forma comparativa, Colo Colo en 2024 cerró su renovación con Adidas hasta 2032 a cambio de US$ 36 millones. Esta cifra se traduce en 4,5 millones de dólares por temporada, justo por debajo de lo que percibirá con su nuevo acuerdo el cuadro estudiantil.

El acuerdo ha sido beneficiado no solamente por lo hecho en el terreno de juego, sino también por su amplia supremacía en el ranking de asistencia en la Liga de Primera, las audiencias que registran en abonados, el rating de televisión o de contenidos digitales.

No obstante, Universidad de Chile no solo consiguió un importante logro económico con la marca de las tres tiras, sino que también extendió una de las alianzas más duraderas de la firma. El conjunto laico tiene un vínculo con la multinacional alemana desde 1999, posicionándose así como el cuarto equipo de fútbol que más años lleva con la marca deportiva.