“Fue algo lindo marcarle”: el sincero mensaje de Eduardo Vargas tras anotar ante La U en la victoria de Audax Italiano

El bicampeón de América volvió a hacer un gol en el fútbol chileno después de 14 años y por primera vez a la U.

Con sus manos en el aire en signo de disculpas y sin mayor muestras de algarabía. Así celebró Eduardo Vargas su reencuentro con las redes en el fútbol chileno luego de 14 años tras anotarle a La U, su ex club que catapultó su carrera profesional en el extranjero, en la victoria por 3-1 de Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Turboman fue elegido como la figura del partido en Ñuñoa y, en diálogo con TNT Sports, se sinceró ante el hecho de convertirle a los azules, quienes dejaron pasar puntos claves que lo alejan de la lucha por el título de Liga de Primera, quedando a seis puntos de Coquimbo Unido que aún no disputa su partido de la fecha.

“Es un equipo muy duro, difícil, vienen con una confianza tremenda, hoy también lo demostraron. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, marcamos en las ocasiones y salimos victoriosos“, aseguró Vargas tras la victoria de Audax ante La U.

“Estoy feliz por el gol, la verdad fue algo lindo marcarle a este gran equipo que quiero mucho, que me abrió las puertas y estoy agradecido de ellos“, indicó sobre su especial anotación. “Es primera vez que le hago un gol a la U y es algo lindo, extraño, pero la verdad es que estoy defendiendo a Audax y siempre voy a dar lo mejor por el equipo que estoy defendiendo”.

El histórico goleador de la selección chilena también se refirió al reencuentro con otros referentes azules como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, señalando que “son amigos que me dio el fútbol, es lindo encontrarlos“.

“Me estoy sintiendo bien, estoy agarrando ritmo de partido. Este partido a las 12:30 no es lo mismo que jugar en la noche, se siente más, pero con los entrenamientos creo voy a mejorar más”, concluyó el bicampéon de América sobre su adaptación al balompié nacional.