Independiente vs U de Chile: a qué hora y dónde ver en vivo la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana por TV y streaming

La U de Chile dio el primer golpe en la ida y se ilusiona con dar el batacazo en Argentina para instalarse en los cuartos de final.

La U de Chile continúa su sueño continental este miércoles cuando enfrente a Independiente de Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La Universidad de Chile dio el primer golpe y se ilusiona con avanzar a los cuartos del certamen continental tras imponerse por 1-0 en la ida en el Estadio Nacional.

Por otro lado, el conjunto argentino buscará dar vuelta el marcador y repuntar el complejo inicio de semestre que han tenido. De hecho, vienen de caer ante Vélez Sarsfield el reciente fin de semana y se mantienen colistas de su zona en la Primera División del fútbol trasandino.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo a Independiente vs U de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido de Independiente de Avellaneda vs la U de Chile por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se disputará este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América.

A diferencia del duelo de ida, la revancha de podrá ver en vivo por TV por medio de la señal de ESPN, mientras que por streaming estará disponible a través de la plataforma de Disney+.

El premio económico que se juega la U de Chile y los posibles rivales en caso de avanzar a cuartos

Si los Azules logran mantener la ventaja que consiguieron en la ida y clasifican a los cuartos de Conmebol Sudamericana, los dirigidos por Álvarez deberán enfrentarse al ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, donde los peruanos tienen la primera opción tras ganar 2-0 en la ida.

Sumado a ello, el cuadro nacional también también recibirá un millonario premio económico, ya que por avanzar a la siguiente fase, Conmebol le entrega a los clubes un monto de 700 mil dólares, que equivalen a cerca de 640 millones de pesos.