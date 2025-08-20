Esta sería la formación de la U de Chile para desafiar a Independiente en la Copa Sudamericana

El DT de La U, Gustavo Álvarez, ya tendría definido a los once jugadores que saltarán a la cancha en busca de los pasajes a cuartos de final.

Esta noche la U de Chile buscará dar el golpe y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, y para ello, deberá sortear con éxito la llave ante Independiente de Avellaneda.

Los Azules llegan a la vuelta de los octavos con la ilusión de continuar avanzando en dirección a su sueño continental, luego de vencer por 1-0 a los argentinos en la ida en el Estadio Nacional.

En este contexto, el DT de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, ya tendría la formación definida para enfrentar al Rojo de Avellaneda.

La formación de la U de Chile para desafiar a Independiente en la Copa Sudamericana

Con la lesión de Israel Poblete, el entrenador de La U tiene la obligación de ajustar las piezas para suplir dicha baja, ya que es precisamente en el mediocampo en donde está la principal duda, donde apostaría por Sebastián Rodríguez.

Considerando lo anterior, esta sería la probable formación de la U de Chile para la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la ofensiva.

Por su parte, el DT de Independiente, Julio Vaccari, presentaría una alineación con: Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral en el mediocampo; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel en delantera.

A qué hora y dónde ver en vivo a la U de Chile vs Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

El duelo de Independiente vs la U de Chile por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América.

La partido de revancha se podrá ver en vivo por TV por medio de la señal de ESPN, mientras que por streaming estará disponible a través de la plataforma de Disney+.