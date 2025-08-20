La condición que pidió Héctor Tapia para asumir interinato en Colo Colo que provocó un portazo de Blanco y Negro

Tras la salida de Jorge Almirón, todo apuntaba a que Héctor Tapia se haría cargo del interinato de Colo Colo. Sin embargo, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro se dio a conocer que la banca quedará en manos de la dupla técnica compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

“Héctor Tapia fue opción, pero no queríamos interrumpirlo del buen trabajo con juveniles, y aceptamos la propuesta de Daniel Morón de Hugo González con Lucho Pérez”, explicó el presidente del Cacique, Aníbal Mosa.

Sin embargo, habría otra razón por la cual el actual jefe de las divisiones inferiores no asumió la dirección del primer equipo, la cual tendría que ver con una condición que puso y que no fue aceptada por la dirigencia.

Portazo de Blanco y Negro: la condición de Héctor Tapia para asumir el interinato que rechazó Colo Colo

El histórico ex jugador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, dio a conocer en ESPN cuál fue la exigencia que hizo Tapia que provocó que desistieran de él.

“Héctor Tapia pidió solo una condición, ir con otra persona que no está trabajando en Colo Colo, un preparador físico”, aseguró.

A lo que agregó: “Tapia quería colaborar con Juan Ramírez, pero se lo rechazaron. Supuestamente primero se lo habían aceptado y después no”.

Ramírez, ya tuvo un paso por Colo Colo, precisamente junto a Tito Tapia. Además, es el preparador físico personal de Arturo Vidal y de Lucas Cepeda.

Esta información ya había trascendido previo a la elección de Pérez y González, situación por la cual Mosa expresó: “No, no tiene nada que ver con Juan Ramírez. No queríamos vestir un santo para desvestir a otro. El trabajo que está haciendo Tito con los juveniles es serio, importante y por el que hemos tenido avances. Queremos darle importancia al fútbol joven y no queríamos sacarlo de foco”.