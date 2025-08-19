El monto que Jorge Almirón recibirá por su salida de Colo Colo y la dupla técnica que asumirá el interinato

ByN llegó a un acuerdo con Almirón y le pagará una cifra mucho menor a los US$ 2,6 millones que le correspondían al DT. Por otro lado, Héctor Tapia finalmente no asumirá la conducción del primer equipo.

Tras la dolorosa goleada que sufrió Colo Colo a manos de Universidad Católica, el ciclo de Jorge Almirón llegó a su fin y este martes se selló la salida de la banca alba tras llegar a un acuerdo con el directorio de Blanco y Negro.

Lo anterior, luego de casi tres meses después de que se anunciara de manera pública su despido, el cual no se materializó por el alto monto de indemnización.

En aquel momento, Jorge Almirón exigía cerca de 3 millones de dólares para dejar la banca, un monto muy alto para lo que estaba dispuesto a pagar el Cacique.

No obstante, la seguidilla de malos resultados que se extendieron en el inicio del segundo semestre terminaron por sentenciar el futuro del DT.

La suma que Colo Colo le pagará a Jorge Almirón para su salida

A diferencia de lo que ocurrió en mayo, esta vez el entrenador estuvo dispuesto a ceder en el ámbito económico. De hecho, tras la derrota ante la UC el pasado sábado, ya se había llegado a un acuerdo.

De acuerdo al medio partidario DaleAlbo, Blanco y Negro y Jorge Almirón acordaron el pago de US$ 750 mil como indemnización.

La cifra anterior, equivale a un monto mucho menor a los 2,6 millones de dólares que a Colo Colo le correspondía pagar, teniendo en cuenta que el contrato del argentino se extiende hasta diciembre de 2026.

La dupla técnica que asumirá el interinato de Colo Colo

Si bien todo parecía indicar que sería Héctor Tapia quien asumiría el mando del primer equipo, esto sufrió un vuelco y finalmente serán dos ex históricos que tomarán el “fierro caliente”.

Según el citado medio, Hugo González y Luis Pérez se harán cargo del interinato en Colo Colo, el cual se espera que se extienda hasta el 31 de agosto, cuando los Albos reciban a la U de Chile en el Estadio Monumental.