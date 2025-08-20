VIDEOS – Papelón sudamericano: hinchas de la U protagonizan graves desmanes en Avellaneda

Los hechos se registraron al inicio del segundo tiempo, cuando los fanáticos de la U comenzaron a lanzar bombas de estruendo y proyectiles al público local.

Los hinchas de la U protagonizaron serios incidentes en Argentina, en medio del duelo de Universidad de Chile ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana, en el Estadio Libertadores de América, lo que hizo que el partido se suspendiera.

Los hechos se registraron al inicio del segundo tiempo, cuando los fanáticos de la U comenzaron a lanzar bombas de estruendo y proyectiles al público local, además de prender fuego a algunas butacas del recinto deportivo.

Esto hizo que los hinchas de Independiente también respondieran y se generar un intercambio de proyectiles, por lo que el partido debió ser detenido por el juez central.

En vista de la magnitud de la situación, se ordenó el desalojo de los seguidores de la U, a quienes se advirtió que se sancionaría al club chileno en caso de no abandonar el recinto.

Los incidentes se dan cuando el duelo entre azules y trasandinos está 1-1, resultado que le permitía a Universidad de Chile seguir en carrera en la Copa Sudamericana con un marcador global de 2-1. Sin embargo, su eventual clasificación a cuartos de final está en veremos por su propia barra.