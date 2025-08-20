La U de Chile bajo la lupa de Conmebol: abren nuevo expediente disciplinario que podría desencadenar en duras sanciones

Conmebol detectó una serie de irregularidades en el duelo ante Independiente en el Nacional e hizo mención a que hay reincidencia, lo cual podría acarrear sanciones más severas.

Previo a la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana, la U de Chile recibió un fuerte remezón por parte de Conmebol, luego de que se diera a conocer que se abrió un nuevo expediente disciplinario contra los Azules.

Lo anterior, luego de que el ente rector del fútbol sudamericano detectara una serie de irregularidades en el partido contra Independiente la semana pasada en el Estadio Nacional.

Sumado a ello, el organismo apuntó al artículo 27 del Código Disciplinario, lo cual implica reincidencia.

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U de Chile

Entre las infracciones al Manual de Clubes que citó la Conmebol, se encuentra el artículo 4.2.4, que hace alusión a problemas con valores lumínicos que afectaron la transmisión televisiva, lo cual se suma a los tiempos mínimos en los que deben funcionar tras el término del partido.

Asimismo, también acusa incumplimiento con los artículos 4.2.13 y 4.3.3.1, que hacen referencia a deficiencias en el área de hospitalidad para los patrocinadores y los requerimientos mínimos que se exigen para los vestuarios de los equipos.

Por otro lado, el expediente disciplinario también considera infracciones al reglamento de seguridad por el uso de “gestos, palabras, cánticos, objetos u otro medio para transmitir cualquier mensaje no apropiado en un evento deportivo, particularmente si es de naturaleza política, ofensiva o provocativa“.

De igual forma, se contempla el comportamiento que tuvieron los hinchas de la U de Chile en el último duelo de Copa Sudamericanos, apuntando que “escalaron estructuras e instalaciones no destinadas para su uso como barreras, rejas, muros, cornisas, postes de luz, plataformas de cámaras, árboles, mástiles de cualquier tipo“.

Adicionalmente, el expediente incluye infracciones al artículo 7.3.4.1, que tiene relación con las entrevistas en la cancha a los jugadores tras el final del partido.

Teniendo en cuenta estas infracciones, la Unidad Disciplinaria de Conmebol deberá determinar las sanciones que tendrá la U de Chile, las cuales podrían ser severas debido a la mención del artículo 27, que se refiere a la reincidencia por haber sido castigado anteriormente por hechos similares.