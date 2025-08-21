Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry ya conocen su camino en US Open 2025 y estos son sus duros rivales

Los tenistas chilenos tuvieron un duro sorteo, donde un top 3 y un top 20 aparecen como la primera valla que deben derribar en el US Open.

Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°) ya tienen rivales y ya conocen el camino que tendrán en el US Open 2025.

La segunda raqueta nacional tuvo un durísimo sorteo en el último Grand Slam del año, ya que tendrá la difícil misión de enfrentar al alemán Alexander Zverev (3°).

Esta será la segunda vez que Tabilo se verá las caras con Zverev, luego de que el año pasado el alemán se impusiera en tres sets en las semifinales del Masters 1000 de Roma.

En caso de avanzar, el chileno se medirá en segunda ronda frente al ganador de la llave entre el español Roberto Bautista Agut (47°) y el británico Jacob Fearnley (59°).

Por su parte, Nicolás Jarry chocará con el checo Jakub Mensik (16°), quien se encuentra en un gran momento y este año consiguió su primer título Masters 1000 al vencer a Djokovic en la final de Miami.

Así quedó el cuadro principal del US Open y dónde ver el torneo en vivo por TV y streaming

El cuadro principal del US Open 2025 se llevará a cabo desde el domingo 24 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre, el cual se podrá ver en TV a través de la señal de ESPN, mientras que online estarán disponibles todos los encuentros en la plataforma de Disney+.

Revisa cómo quedó el cuadro y los posibles rivales de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en caso de avanzar en el US Open:

US Open.

US Open.

Cuadro US Open 2025.