Gobierno de Milei contra la U: pidió a Conmebol sanciones “ejemplares” tras incidentes en Avellaneda

El Gobierno de Javier Milei cuestionó “la violencia desatada por la hinchada visitante” y le pidió a la Conmebol castigar a la U de Chile.

La ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, calificó como “una tragedia” lo ocurrido durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Libertadores de América.

A través de un comunicado, la autoridad argentina cuestionó el hecho de que “el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden”.

En el texto, Bullrich aseveró que los encargados de la seguridad en ese recinto “se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

Gobierno de Milei pidió sanción “ejemplar” contra la U

Respecto de lo ocurrido al interior del estadio, el Ministerio de Seguridad Nacional trasandino también cuestionó “la violencia desatada por la hinchada visitante”.

Además, el gobierno de Javier Milei pidió “acciones de la Conmebol para castigar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia”.

De igual manera, anunció que enviaría a la Embajada de Chile una “nota formal”, con el propósito de solicitar “sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados”.

A la vez, ratificó que le pedirá a Migraciones de Argentina “la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país”.