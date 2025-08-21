“Tragedia en Argentina”: así cubrió la prensa internacional los graves incidentes entre hinchas de Independiente y La U

“Tragedia en Argentina” y “Barbarie en Avellaneda” fueron solo algunas de las formas para describir lo ocurrido.

Los brutales hechos protagonizados en el Estadio Libertadores de América durante el duelo de La U ante Independiente de Avellaneda dieron la vuelta al mundo, causando impactantes reacciones de la prensa internacional. Hasta el momento, al menos 19 nacionales se mantienen hospitalizados en el país trasandino, donde uno de ellos se encuentra en terapia intensiva con riesgo vital.

“Tragedia en Argentina: 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos en un partido de la Copa Sudamericana“, tituló el diario Marca de España. En el cuerpo aseguraron que “el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América“.

También desde el país ibérico, el diario Sport describió la jornada como una “noche negra para el fútbol” donde “la violencia fue la protagonista en las gradas del Estadio Libertadores de América, que vivió, entre otras cosas, ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente“.

Por su parte, Mundo Deportivo detalló que “tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir“.

En Francia, L’Équipe narró: “Muchos heridos y más de 300 detenidos: partido Independiente-Universidad de Chile interrumpido tras enfrentamientos entre hinchas”. El Daily Mail de Inglaterra, en tanto, hizo hincapié en los graves enfrentamientos donde “los aficionados fueron desnudados y golpeados, mientras que las imágenes mostraron a otro aficionado visitante cayendo de las gradas después de aparentemente haber sido empujado por un aficionado local“.

Medios trasandinos: “Barbarie en Avellaneda”

A las reacciones de la prensa internacional por el partido entre Independiente y La U también se suma lo informado por los propios medios argentinos.

Clarín tituló de la siguiente manera su crónica: “Barbarie en Avellaneda: hinchas de la U. de Chile lanzaron proyectiles y, ante la inacción policial, los de Independiente los lincharon en plena tribuna“.

Asimismo, Olé lamentó también lo ocurrido en el recinto deportivo: “Lo que debía ser una fiesta terminó en una verdadera tragedia. La barbarie en Avellaneda, dejó un saldo lamentable: un hincha en estado crítico y otros 18 hospitalizados. La noche correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó marcada por la violencia que dejó secuelas“.

Los comunicadores trasandinos también expusieron sus diversas opiniones. El ex presidente de Independiente y creador de contenido, Andrés Ducatenzeiler, mejor conocido como Duka, posteó un escueto mensaje en sus redes sociales: “Dirigencia nefasta… váyanse todos”.

El periodista de TyC, Gastón Edul, generó polémica al asegurar que los fanáticos azules fueron “directamente a lastimar” a los de Independiente: “Ausencia policial. La barra de U de Chile fue a Avellaneda directamente a lastimar y nadie los pudo parar. No había presencia de la policía en la tribuna de U de Chile. Tampoco pudieron frenar cuando entró la barra de Independiente a pegarle a los hinchas chilenos que quedaron”.

Finalmente, Pablo Carrozza, conocido por sus ácidos comentarios contra Chile y sus clubes, optó ir por la mesura: “Lo más cómodo para los argentinos es culpar a los hinchas de la U. No tiene costo. Siempre va a ser más fácil responsabilizar al extranjero, que viene a bardear, y no hacernos cargo del quilombo interno. Los chilenos no son ningunos santos, pero alguien liberó la zona“.