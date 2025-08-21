VIDEO – Las “deshumanizadas” declaraciones del presidente de Independiente tras caos y violencia en partido con la U

El presidente de Azul Azul respondió al dirigente argentino y sostuvo que sus dichos “no están a la altura”.

Tras los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores, el presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, emitió desafortunadas declaraciones donde descartó cualquier responsabilidad de parte de los hinchas argentinos.

De hecho, el dirigente apuntó contra la Universidad de Chile y de los hinchas, evitando hacer una autocrítica sobre lo ocurrido. Incluso le pareció más importante lo que pasará en la cancha, dando cuenta de su nula empatía.

En diálogo con TyC Sports, Grindetti afirmó que “hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente. En este caso nos interesa Independiente porque Independiente no ha tenido nada que ver. Está claro el comienzo y la continuidad del problema”.

“Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Vamos a defender a Independiente, si hay que viajar a Paraguay lo haremos. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente“, agregó.

En esa misma línea indicó que “no estamos acostumbrados los hinchas de Independiente a esto porque el comportamiento de nuestros hinchas siempre es ejemplar. Nosotros vamos a defender la posición de Independiente en todas las instancias que correspondan“.

De hecho, acusó que “lo de hoy fue lamentable, los simpatizantes de La U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”.

El presidente de Independiente, lejos de preocuparse del estado de los heridos, se enfocó en el resultado en cancha y anunció que buscarán una sanción para la Universidad de Chile por los hechos de violencia que se registraron.

“Nosotros tenemos que esperar un informe de Conmebol. Sobre ese informe, vamos a defender la posición de Independiente. Por lo que hay, fotos, videos y todo lo que vio la Conmebol, incluso las autoridades de la U de Chile, hay un claro responsable que es la gente de la U de Chile“, aseveró.

“Una muestra de una deshumanización”

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a los dichos del presidente de Independiente, sosteniendo que “yo creo que no están a la altura. Creo que es una muestra de una deshumanización de lo que pasó“.

“Veníamos a ver un partido de fútbol, veníamos a ver otra cosa y ahora damos gracias de que todos los rumores que habían, al parecer que no eran ciertos, no eran reales”, añadió.

Clark lamentó que su par argentino estuviera pendiente de los puntos, más que de los mismos hechos. “Pero estar preocupado de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos, creo que es muy poco importante“, cerró.