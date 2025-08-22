ANFP y Everton aceptaron suspender partido de la U: cuál será el próximo rival de los azules

El partido entre la U y Everton, correspondiente a la jornada 21 de la Liga de Primera 2025, tendrá que ser reprogramado.

La ANFP y Everton de Viña del Mar aceptaron la petición de la dirigencia de la Universidad de Chile de suspender el partido entre ambos equipos, programado para este domingo en el Estadio Nacional, tras lo ocurrido en el duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Lo anterior, luego de que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, informara que “nuestra institución está profundamente golpeada por los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado respetuosamente a Everton y la ANFP la reprogramación de este partido“.

Luego de que el ente rector del fútbol nacional y el equipo viñamarino dieran su visto bueno a la solicitud de la U, el timonel del cuadro universitario manifestó que “agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido por parte de ellos“.

Cuál será el próximo rival de la U de Chile tras la suspensión del partido con Everton

De esta forma, el partido entre azules y ruleteros, correspondiente a la jornada 21 de la Liga de Primera 2025, tendrá que ser reprogramado para una fecha a determinar.

La petición de suspender el duelo partió de los propios jugadores de la, según planteó Marcelo Díaz, quien el jueves manifestó que “estamos pensando en nuestra gente que está en Argentina, que está herida, y ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana. Hoy no vamos a entrenar, porque lo más importante es que nuestros compatriotas puedan regresar a su casa y con vida“.

Concretada la suspensión del partido entre la U de Chile y Everton, el próximo partido de los dirigidos por Gustavo Álvarez será el Superclásico ante Colo Colo, fijado para el domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental.