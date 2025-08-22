La dura sanción que recibió Independiente tras el escándalo contra U de Chile en Avellaneda

El Rojo de Avellaneda sufrió el primer gran castigo tras los serios incidentes que ocurrieron este miércoles en el marco de la Copa Sudamericana.

Independiente de Avellaneda sufrió la primera gran sanción tras la masacre que llevó a cabo su barra contra los hinchas de la U de Chile en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, lo cual desencadenó en la cancelación del partido por parte de Conmebol.

A la espera del pronunciamiento del ente rector del fútbol sudamericano, ya se decretó el primer castigo para el Rojo, el cual tiene que ver con que el Estadio Libertadores de América será clausurado.

La primera sanción que recibió Independiente por barbarie en Avellaneda

Así lo dio a conocer el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien en conversación con Radio 10 de Argentina explicó que “el fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias“.

Considerando lo anterior, aseguró que “Independiente no va a jugar el domingo en su estadio“.

“Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales. Hay gente que tiene que rendir cuentas, porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo”, añadió la autoridad.

De esta forma, Independiente de Avellaneda no podrá recibir a Platense por la fecha 6 de la Primera División de Argentina este domingo, por lo que la dirigencia liderada por Néstor Grindetti, que este jueves viajó a Paraguay para pedir los puntos de la Sudamericana en la sede de Conmebol, tendrá que gestionar rápidamente un nuevo recinto para albergar el duelo ante el Calamar.