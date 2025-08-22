“Estoy caminando de milagro”: habló el hincha de la U que cayó desde la galería en Avellaneda

El hincha de la U dijo que luego de que cayó al vacío, “en lugar de sacarnos de ahí, la policía nos dejó expuestos”.

El hincha de la U cuya caída desde la galería del Estadio Libertadores de América quedó registrada por las cámaras de la televisión que transmitía el partido por la Copa Sudamericana, aseguró que no se tiró desde la altura, sino que se precipitó al vacío luego que los seguidores de Independiente le pegaran en las manos.

El joven habló con la prensa la salida de la Comisaría Primera de Avellaneda, en Buenos Aires, oportunidad en la que afirmó que “no salté yo, a mí me botaron (…) yo me estaba afirmando y a mí me pegaron (con fierros) en las manos“, relató.

Recordó que antes de ser agredido por los hinchas de Independiente, “quedamos los que quedamos en la galería, y ahí es donde entran ellos y nos acorralan“.

Hincha de la U que cayó desde la galería está caminando “de milagro”

Más adelante, el hincha de la U aseveró que “todos los doctores me han dicho lo mismo: que estoy caminando de milagro” tras caer desde la galería en el estadio de Avellaneda.

“Cuando caigo, perdí la conciencia, escuché el pitido en los oídos, la vista nublada, negra, y también estaba adolorido“, recordó.

Añadió que “tras la caída, en lugar de sacarnos de ahí, la policía nos dejó expuestos. Nos encontramos con más hinchas de Independiente, quienes nos golpearon con fierros, nos quitaron la ropa, las zapatillas, las poleras, todo”.

Reveló que “después de eso, en vez de llevarme a la posta o algo, me llevan, nos suben a todos en un retén, como 50 personas en el mismo retén, todos hacinados, y nos llevan después a un calabozo“.

“Nos meten a más de 80 personas, todos los que estábamos detenidos, en el mismo calabozo“, recalcó el seguidor de la Universidad de Chile en la parte final de su relato.